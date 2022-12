Copa del Mundo Qatar 2022: La FIFA investiga otra vez a México por el grito homofóbico en el Mundial

La FIFA le abrió, otra vez, una investigación a la Federación Mexicana de Futbol por el grito homofóbico que sonó en el partido entre la Selección de México y la de Arabia Saudita en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Según ESPN, la Comisión Disciplinaria de la FIFA "investigará lo sucedido y estudiará cuáles serán las posibles sanciones contra México", que ya está eliminado de la justa.

🤔 ¿Qué piensa la afición mexicana sobre la aparición del grito homofóbico al minuto 60 durante el juego entre Arabia Saudita y México? 💬❌



🗣️ La mayoría no está de acuerdo ⚽🇲🇽#Qatar2022 pic.twitter.com/LE0stKtEgJ — AS México (@ASMexico) November 30, 2022

México suma dos investigaciones en el Mundial Qatar 2022 por expresiones discriminatorias, debido a que también sufrió una pesquisa en el partido ante Polonia.

Mikel Arriola promete cambios radicales en la Liga MX



Un día después de la temprana eliminación de México de la Copa del Mundo Qatar 2022, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, prometió que en el certamen local habrá algunos cambios radicales en pro del crecimiento del futbol nacional.

Desde la @LigaBBVAMX reiteramos nuestra permanente disposición de acompañar a la @FMF y a sus Selecciones Nacionales, para contribuir en su proceso de fortalecimiento rumbo a la Copa Mundial de 2026. pic.twitter.com/c0RdJ6G2RW — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) December 1, 2022

"La LIGA BBVA MX, que preside Mikel Arriola, reitera su permanente disposición de acompañar, como lo ha hecho en su historia, a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a sus Selecciones Nacionales, para contribuir en su proceso de fortalecimiento rumbo a la Copa Mundial de 2026", comienza el comunicado emitido por la Liga MX y compartido por Arriola.

Yon de Luisa dice que no es necesaria su renuncia



Aunque la Selección Mexicana fracasó en la Copa del Mundo Qatar 2022, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, informó que su ciclo no ha terminado y que su continuidad depende de los dueños de la FMF.

Yon de Luisa, a pregunta directa sobre si va a renunciar como presidente de la FMF:

"No es necesaria una renuncia porque las presidencias son por ciclos mundialistas, ahora termina este y los dueños van a tomar la decisión de si continúa o no este proyecto". — Kery (@KeryNews) December 1, 2022

"No es necesaria una renuncia porque las presidencias son por ciclos mundialistas, ahora termina este y los dueños van a tomar la decisión de si continúa o no este proyecto, pero no es necesaria una renuncia", comentó el presidente de la FMF en conferencia de prensa.

acg