Copa del Mundo Qatar 2022: ¡Con Razón! Keylor Navas se va de fiesta antes de ser goleado 7-0 y su esposa lo expone (FOTO)

Menos de 24 horas antes de que la Selección de España goleara por 7-0 a la Selección de Costa Rica en la Copa del Mundo Qatar 2022, el guardameta costarricense Keylor Navas se fue de fiesta.

La encargada de exponerlo fue su esposa, Andrea Salas, quien compartió en sus redes sociales una imagen de Navas y otros miembros del equipo costarricense celebrando antes de su debut en el Mundial 2022.

#Controversia Keylor Navas y otros jugadores de Costa Rica, habrían estado en una "fiesta familiar" horas antes de la goleada 7-0 frente a España.



La afición tica ha criticado duramente a su selección por la falta de compromiso y seriedad durante su participación en Qatar2022.

En la imagen, además del portero y Salas, aparecen otros futbolistas centroamericanos como Óscar Duarte y Bryan Oviedo, quienes también fueron titulares en la humillación ante España; se desconoce si la fiesta fue en el hotel de concentración o fuera de él.

Así fue la goleada española

Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata demostraron por qué España es uno de los favoritos en la Copa del Mundo Qatar 2022, pues con sus goles el cuadro ibérico humilló 7-0 a Costa Rica en partido del Grupo E que se realizó en la cancha del Estadio Al Thumama.

En el medio tiempo La Furia Roja ya tenía ventaja de tres goles, gracias a Dani Olmo (11'), Marco Asensio (21') y Ferran Torres (31' P.). Un primer tiempo extraordinario para los españoles, que desde el 27 de mayo de 1934 no lograban tres tantos de ventaja tan rápido en un Mundial, cuando al minuto 19 le ganaban a Brasil 3-0, según Mr. Chip.

