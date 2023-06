Copa Oro 2023: Hora y en qué canal ver EN VIVO los partidos de este lunes 26 de junio

El tercer día de actividades de la Copa Oro 2023 presenta dos partidos, ambos del Grupo C del torneo y que se realizan este lunes 26 de junio. El duelo que abre las acciones es el choque entre El Salvador y Martinica en Florida.

El Estadio Lockhart, localizado en Fort Lauderdale, Florida, es el escenario en el que La Selecta y Les Matinino. Las selecciones llegan a su primer duelo de la Copa Oro con muchos apuros, ya que ambas escuadras solo tienen un punto en sus últimos cuatro partidos.

El segundo duelo del día enfrenta a Costa Rica vs Panamá, que son los dos equipos favoritos para avanzar en el Grupo C. Los Ticos tienen una muy mala racha, pues en sus últimos tres partidos no han ganado, incluyendo una derrota ante Martinica en la Nations League de Concacaf.

Por su parte, Los Canaleros tienen dos victorias y dos derrotas en sus últimas cuatro presentaciones, por lo que se pronostica un duelo parejo en el Lockhart Stadium, el mismo escenario donde se disputa el primer duelo.

Horarios de los juegos de la Copa Oro 2023 el 25 de junio



El Salvador y Martinica (16:30 horas, Vix+)​

Costa Rica vs. Panamá (18:30 horas, Vix+)​

Jaime Lozano habla sobre su

Después de la goleada conseguida por México sobre Honduras en su debut en la Copa Oro 2023, Jaime Lozano se mostró contento con el resultado en su primer partido como técnico interino del Tricolor y calificó como mágico el momento.

"Justo como le comenté a los jugadores, esto parece algo mágico, parece que en tres días todo puede dar vueltas, pero yo tengo que estar muy agradecido con mi cuerpo técnico por la confianza que tiene el jugador en nosotros", aseveró el Jimmy en la conferencia postpartido.

Lozano Espín también consideró que el estratega nacional debe conocer al futbolista mexicano, pues no es un hecho que él continúe con el cargo al finalizar el torneo de la Concacaf.

Jaime Lozano tuvo un debut triunfal en el banquillo de México en la Copa Oro 2023. Foto: Twitter de la Selección Mexicana @miseleccionmx

"Lo que más he recibido en mi llegada es muestra de cariño de la gente. No sé si el técnico tenga que ser mexicano, pero el DT que sea debe de conocer al mexicano", ahondó Lozano Espín.

Consciente de que apenas comienza la competencia regional, el seleccionador de México admitió que estar al frente del Tricolor es un sueño cumplido y anhela conseguir el título.

"Me siento muy agradecido por la oportunidad, hoy cumplo un sueño. Hay que disfrutarlo, es un trabajo encabezado por mucha gente, todos queremos sacar esta copa adelante", agregó el exseleccionado nacional.

"Yo sé que no todo depende de mí, pero lo que dependa de mí y de mi cuerpo técnico lo vamos a hacer a tope", comentó también Lozano en relación a su permanencia en el cargo tras la culminación de la Copa Oro 2023.

