Copa Oro 2023: Jaime Lozano se sube al Lamborjimmy y festeja el título al estilo de Orbelín Pineda (VIDEO)

La Selección Mexicana de Futbol se llevó el título de la Copa Oro de la mano de Jaime Lozano, entrenador al que todavía se le cuestiona sobre su continuidad; sin embargo, antes de atender a la prensa se dio tiempo para festejar con su equipo y alabar a cada uno por el galardón obtenido.

Ya entrados en calor, el técnico mexicano sacó los prohibidos y al ritmo de las palmas de sus jugadores empezó a bailar, tipo jaripeo al estilo de Orbelín Pineda, lo cual hizo aún más cercano el momento con sus futbolistas.

¡Le puso sabor al festejo, el Jimmy bailó con la Copa Oro!#FinalDeOro#MéxicovsPanamá 🇲🇽 vs 🇵🇦 pic.twitter.com/X890yXDjXs — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 17, 2023

Al acabar su primera coreografía tanto Uriel Antuna como Jorge Sánchez le dieron ideas y recomendaciones que el dirigente siguió al pie de la letra para terminar con una pequeña ovación a quienes lo acompañaron en este torneo.

El equipo tricolor había pasado por procesos desastrosos de los que no se pudieron levantar después del Mundial de Qatar 2022, con Jimmy a la cabeza los seleccionados mostraron una actitud muy distinta y encendieron de nuevo los corazones de los mexicanos.

Gianni Infantino muestra su confianza hacia Jimmy Lozano

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se subió al llamado Lamborjimmy, después de que la Selección Mexicana ganara la final de la Copa Oro frente a Panamá.

El diriginte endulzó los oídos de Jaime Lozano, señalando que el trabajo realizado en esta competencia merece seguir el proceso hacia la siguiente Copa del Mundo en 2026. Jimmy se burló un poco de la situación haciendo referencia de que sólo era el técnico interino.

...Este es tu Mundial Gianni Infantino a Jaime Lozano

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, diciéndole a Jimmy Lozano algo así como:

- “Extraordinaria labor, lo tuyo no tuvo madre, fue de otro nivel, directo al mundial 😅 “



O qué dirían ustedes que le dijo? Los leo… pic.twitter.com/JLETMyKmXG — ROSANA FRANCO (@RosanaFranco10) July 17, 2023

"Creo que Infantino no sabía que aquí acababa mi contrato. Fue un gusto conocerlo, creo que con estos resultados, no me corresponde a mí y me gustaría dirigir a mi Selección en un Mundial, sería un sueño. Trabajaré mucho para ser, lo que más quiero es que México crezca", fueron las palabras del técnico mexicano.

mmt