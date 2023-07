Copa Oro 2023: Selección Mexicana recibe serenata e Israel Reyes se avienta otro palomazo previo a la Final (VIDEO)

La Selección Mexicana recibió serenata de parte de unos aficionados la noche previa a disputar la Final de la Copa Oro 2023 contra Panamá, en su hotel de concentración en Los Ángeles, California.

Encabezados por el capitán Guillermo Ochoa, los futbolistas del Tricolor salieron por una de las puertas laterales del lugar para escuchar las canciones.

Santiago Giménez, Orbelín Pineda, Ozziel Herrera, Edson Álvarez, Uriel Antuna y Roberto Alvarado, entre otros, fueron algunos de los futbolistas que salieron a escuchar los temas que el mariachi les dedicó.

Tal y como había pasado en el transcurso de la semana, Israel Reyes nuevamente dio muestra de sus dotes con el micrófono y se aventó otro palomazo, en esta ocasión al interpretar la clásica "Si nos dejan".

Otro momento emotivo se presentó cuando le dedicaron "Las Mañanitas" a Memo Ochoa, quien el pasado jueves cumplió 38 años.

La Selección Mexicana llega a la Final de la Copa Oro 2023 con un saldo de cuatro victorias y una derrota, la cual fue a manos del invitado Qatar en la fase de grupos.

Jaime Lozano manda mensaje a la FMF

En la víspera de la Final de la Copa Oro 2023 entre México y Panamá, Jaime Lozano, director técnico interino del Tricolor, admitió que en caso de que no reciba la oportunidad de seguir en el cargo su intención sería regresar cuanto antes al banquillo nacional.

En conferencia de prensa, el Jimmy aprovechó para enviar dicho mensaje a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), luego de que el jueves pasado Ivar Sisniega, presidente ejecutivo del organismo, mencionó que Lozano se había ganado la oportunidad de ser considerado candidato a tomar las riendas de la Selección Nacional.

"Si toca que sea el último (partido) voy a querer regresar sí o sí porque para eso me estoy preparando. Si soy candidato y puedo seguir, qué maravilla sería, pero no estoy pensando en dirigir un Mundial, aunque es el que mas me gustaría dirigir porque es en casa. Mi contrato acaba porque vine únicamente a Copa Oro", señaló Lozano Espín ante los medios.

