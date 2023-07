Copa Oro 2023: Jaime Lozano manda recado a la FMF previo a la Final entre México y Panamá; "Voy a querer regresar"

En la víspera de la Final de la Copa Oro 2023 entre México y Panamá, Jaime Lozano, director técnico interino del Tricolor, admitió que en caso de que no reciba la oportunidad de seguir en el cargo su intención sería regresar cuanto antes al banquillo nacional.

En conferencia de prensa, el Jimmy aprovechó para enviar dicho mensaje a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), luego de que el jueves pasado Ivar Sisniega, presidente ejecutivo del organismo, mencionó que Lozano se había ganado la oportunidad de ser considerado candidato a tomar las riendas de la Selección Nacional.

"Si toca que sea el último (partido) voy a querer regresar sí o sí porque para eso me estoy preparando. Si soy candidato y puedo seguir, qué maravilla sería, pero no estoy pensando en dirigir un Mundial, aunque es el que mas me gustaría dirigir porque es en casa. Mi contrato acaba porque vine únicamente a Copa Oro", señaló Lozano Espín ante los medios.

El Jimmy aseguró que los futbolistas pueden ayudarlo a seguir en el puesto con buenas actuaciones en la cancha, al tiempo que agradeció las muestras de cariño que ha recibido desde que tomó las riendas del Tricolor luego de la salida de Diego Cocca.

"Si ya todos estamos de acuerdo (en seguir al frente del Tri) solo falta firmar otro contrato. Sé que cuando las cosas van bien nos ilusionamos y después puedes sufrir un revés y empiezan las dudas. Creo que es importante respetar y elegir bien los procesos. Desde que llegué aquí he recibido muestras de cariño, la afición está contenta, los jugadores siempre he dicho que hay que respaldar al técnico en la cancha", ahondó Lozano previo al último duelo de la Copa Oro 2023.

México ha ganado cuatro de los cinco encuentros bajo las órdenes de Jaime Lozano, siendo el único en el que no lo hizo en la derrota ante Qatar en el cierre de la fase de grupos del certamen de la Concacaf.

Jaime Lozano le cierra las puertas a los naturalizados

Jaime Lozano, actual entrenador de la Selección Mexicana, habló sobre la posibilidad de ver a Julián Quiñones y a otros jugadores naturalizados con la playera Tricolor, pero el mensaje que mandó el estratega no fue alentador, pues aseguró que prefiere al "nacional en lugar del extranjero".

Quiñones, jugador del América, es el nombre de moda en los posibles jugadores naturalizados que podrían unirse a la Selección Mexicana, pero antes también se habló de Germán Berterame (Monterrey) e incluso de Julio Furch (Atlas). Sobre el tema, el Jimmy Lozano dijo lo siguiente.

"Hoy no los tenemos. Si un jugador se naturaliza, debe estar muy por encima del mexicano. Si tiene un nivel similar, voy a apostar por el nacional en lugar del extranjero", comentó el estratega del Tricolor.

