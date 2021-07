COPA ORO: Revelan el motivo por el que estaba enojada la novia del 'Toluco'

El "Toluco" y su novia se hicieron virales durante el partido de México y Guatemala en la Copa Oro, por una historia de amor que pasó del enojo a la alegría con los goles del Tri.

Pero hasta ahora se supo la verdad sobre por qué Shae Vonstein estaba enojada con Alfredo Gutiérrez, en las imágenes que se televisaron a través de TV Azteca.

"Se vino la tormenta eléctrica, nos esperamos un poco en el carro y me quise bajar a pesar de que estaba chispeando. Ella se molestó un poco, porque nos mojamos, pero yo como buen aficionado de México quería estar ahí ya. Por eso se veía un poco enojada, pero después se le pasó, más cuando se dio cuenta que ya éramos virales y que todo el tiempo nos estuvieron pasando en la televisión", dijo para ESPN.

No saben qué hacer con tanta fama

Desde que se dio a conocer su historia, la pareja se volvió viral y aumentaron sus seguidores en todas sus redes sociales; sin embargo, no saben cómo aprovechar esa ventaja.

"No sé qué hacer con esta fama, porque yo no vendo nada o no tengo algo para ofrecer, cómo aprovechar esto. Mis amigos me dicen que nos volvamos influencers o que hagamos algo con esto, pero no sabemos. A lo mejor no hacemos nada y sólo queda como una buena anécdota", sentenció.

