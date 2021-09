¡Qué coraje! Asaltan a medallista olímpica y le roban la presea que ganó en Tokio 2020

La jugadora argentina de hockey Sofía Maccari dio a conocer a través de sus redes sociales que fue asaltada y le robaron sus pertenencias en las que estaba la medalla de plata que ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La atleta reveló que dos hombres le robaron su coche y solicitó a los internautas que si saben algo al respecto se lo comuniquen, pues lo que más le importa recuperar es su presea.

“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso la medalla olímpica. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos! Un RT y cualquier info”, publicó en Instagram.

El anuncio de inmediato se hizo viral y diversos atletas, periodistas y aficionados solicitaron ayuda para que se comparta la publicación y que Sofía Maccari tenga de nuevo su medalla de plata en Tokio 2020.

Sofía Maccari resalta que sólo le importa la medalla

En entrevista con TN, la jugadora de hockey Sofía Maccari destacó que lo que más le importa es la medalla de plata, pues el carro, el celular y las demás pertenencias solamente son cosas materiales.

"Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica. Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica. Después lo otro obviamente se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es mucho más significativo", añadió.

Al parecer ya detuvieron a uno de los culpables, pero el joven no quiere hablar y decir quién tiene las pertenencias de la deportista argentina.

