Cristiano Ronaldo hace radical comparación con Pelé y se ganará el odio de aficionados brasileños

Cristiano Ronaldo sigue demostrando que su impacto va más allá del campo de juego. En tan solo una semana desde que lanzó su canal de YouTube, el astro portugués ya ha acumulado más de 50 millones de suscriptores, confirmando su estatus como una de las figuras más influyentes en el mundo digital.

En su video más reciente, Ronaldo se sentó junto a la leyenda inglesa, Rio Ferdinand, para discutir lo que fue su última temporada en el futbol de Arabia Saudita. Confesó que quiere superar a Pelé y llegar a los mil goles, asegurando que todas sus anotaciones sí están en video y no como las del brasileño.

Durante la charla de más de 20 minutos, el jugador del Al-Nassr no se guardó nada y respondió a diversas preguntas, incluyendo su postura frente al odio que recibe en redes sociales.

"Hay gente que busca excusas para no lanzar penaltis. Cristiano no se acobarda nunca, yo siempre tiro los penaltis. Si fallo el primero, tiro el segundo. Si fallo el segundo, tiro el tercero", afirmó con firmeza el delantero portugués.

Los números de Cristiano Ronaldo

Suscriptores en YouTube +50 millones

Goles en la última temporada 50

Objetivo de goles en su carrera 1000

Reflexión sobre su retiro y su estado físico

Cristiano Ronaldo también abordó el tema de su retiro, asegurando que aún se siente en óptimas condiciones físicas para seguir compitiendo al más alto nivel.

"Siento que hasta ahora puedo regatear, marcar y saltar alto. El día que no pueda hacer eso, me iré y dejaré el futbol, pero estoy lejos de eso. He marcado 50 goles la temporada pasada. La edad es sólo un número cuando te mueve la pasión y el deseo de hacer historia. Me veo bien ahora", declaró Ronaldo.

Cristiano Ronaldo busca los mil goles

Uno de los momentos más destacados de la conversación fue cuando Ronaldo reveló su ambicioso objetivo de alcanzar los mil goles en su carrera, un hito que lo colocaría entre los más grandes de todos los tiempos.

"Mi objetivo es marcar mil goles. Para mí, los mil goles son la mejor marca a la que puedo llegar en el futbol. Quiero llegar cuando tenga 41 años. Quiero llegar a los 900 goles, y después mi objetivo son los mil goles… pero la diferencia es que todos mis goles están grabados en vídeo, tengo pruebas. Respeto a todos, pero yo tengo pruebas", sentenció el portugués, haciendo una clara alusión a Pelé.

Cristiano Ronaldo continúa rompiendo récords y dejando su huella tanto dentro como fuera del campo. Con sus declaraciones, no solo reafirma su compromiso con el fútbol, sino que también envía un mensaje claro: aún tiene mucho que ofrecer al deporte.

