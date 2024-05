Cruz Azul | Carlos Rotondi y la desgarradora disculpa por cometer el penalti que le dio el bicampeonato al América (VIDEO)

La final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX entre América y Cruz Azul se definió con un polémico penalti cometido por el mediocampista celeste Carlos Rotondi, quien se barrió dentro del área para intentar detener a Israel Reyes, quien cayó y el árbitro marcó la infracción.

Henry Martín fue el cobrador de la pena máxima con la que las Águilas ganaron el bicampeonato y tras el partido Rotondi dio la cara por haber cometido la falta, pues ofreció una desgarradora disculpa para toda la afición celeste.

El futbolista argentino del Cruz Azul comentó en zona mixta que su sentir tras perder la final era de impotencia, ya que no podía creer que la final de la Liga MX se definió por una jugada tan polémica, que en redes sociales muchos aficionados como un "robo".

"Solamente me queda agradecer a la afición lo que viví ayer, cómo me gritaban. Pedirle disculpas, igual creo que es una jugada que no puede definir una final, entonces esa es la bronca, creo que habíamos hecho un gran partido, pero bueno, agradecer a la gente, a la familia y amigos que estuvieron y volver más fuertes", dijo Carlos Rodolfo Rotondi.

Rodolfo Rotondi se marcha con impotencia tras el polémico penal.



“Me voy con mucha impotencia. Solamente me queda agradecer a la afición. Es una jugada que no puede definir una final. No quiero declarar más para liar una multa “ @FOXDeportes pic.twitter.com/YCcWvMlNKL — Armando Melgar (@Armand_Mel91) May 27, 2024

El medio ofensivo de 27 años de edad no quiso entrar en detalles de la decisión del árbitro Marco Antonio Ortiz. "No quiero declarar más para no ligar una multa, pero tengo mucha impotencia", añadió Rotondi visiblemente afectado por un nuevo bicampeonato.

Carlos Rotondi había sido clave en el planteamiento de Martín Anselmi durante toda la campaña regular del Clausura 2024, y en la final de ida fue uno de los jugadores más aclamados por la afición, a la cual ofreció disculpas.

Para cerrar, el jugador del Cruz Azul apuntó: "Tengo un dolor inmenso porque una jugada mía termina dando el marcador a favor de ellos, pero creo que no se puede definir por algo así".

La Máquina de Anselmi terminó el torneo regular como sublíderes y a la postre como subcampeones. Aunque no es el resultado deseado por la afición, el Cruz Azul mejoró considerablemente su rendimiento con el técnico albiceleste, pues tan solo el semestre pasado fueron unos de los peores equipos de la Liga MX.

En tan solo un certamen Anselmi le regreso la identidad a los cementeros, que se quedaron muy cerca de obtener la décima estrella de su historia, pues en el trámite fueron superiores al América, pero la putería no estuvo de su lado, ya que fallaron cuatro ocasiones claras de gol.

