CRUZ AZUL: Jesús Corona arremete contra Jaime Ordiales y afirma que trabaja mejor sin él

Jesús Corona, quien el pasado fin de semana disputó su primer partido del semestre con el Cruz Azul, arremetió contra Jaime Ordiales, quien hasta hace algunas semanas era el director deportivo de La Máquina.

El veterano portero aseguró que se siente mejor sin Ordiales y agradeció a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, por elegirlo como el nuevo director de selecciones nacionales varoniles.

"Afortunadamente se lo llevó Yon de Luisa (a Jaime Ordiales); agradecerle a Yon que se lo haya llevado, porque uno ahora está muy tranquilo aquí, trabajando muy a gusto", declaró el cancerbero de Cruz Azul en entrevista con TUDN.

El campeón olímpico con la Selección Mexicana en Londres 2012 indicó que tenía la sensación de que no era del agrado de Ordiales, quien fue el que tomó la decisión de fichar al estratega uruguayo Diego Aguirre, cesado tras el 0-7 que los celestes sufrieron en el clásico joven contra el América.

"No se me tomaba en cuenta y, bueno, creo que uno sabe cuando no eres del gusto del entrenador o del directo deportivo en ese momento. Afortunadamente, para mí, se lo llevó Yon de Luisa", agregó.

