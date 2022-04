Cruz Azul: Jaime Ordiales rompe el silencio y define el futuro de Juan Reynoso en el club

Jaime Ordiales, director deportivo de Cruz Azul, rompió el silencio y habló sobre el futuro de Juan Reynoso en el banquillo de la Máquina, ya que en los últimos días trascendió que el estratega tendría un ultimátum de la directiva.

Referente a esto, el director deportivo cementero aseguró: "Ustedes (medios) han generado una situación mediática que no existe, no hay ultimátum en nada, me he mantenido con mucho respeto y al margen de la situación. Yo llegué a medio torneo, en la fecha seis, tengo muy claro lo que tenemos qué hacer, lo platiqué con la directiva desde que me invitaron".

"No hemos generado ninguna diferencia (con Juan Reynoso), tampoco hay ultimátums ni del consejo de administración, ni de su servidor, ni nadie. Los jugadores están metidos en su trabajo. Los resultados nos llenan." — David Espinosa (@David_EG) April 26, 2022

Jaime Ordiales confía en que la autonomía que tiene el estratega peruano junto a los jugadores les puede dar mejores resultados, ya que el directivo sabe que hay rachas buenas y malas, como en todos los equipos.

"Lo más importante era darle la autonomía que tiene Juan y los jugadores, creo que así se ha manifestado el equipo, esperemos que los resultados sean positivos, como todos los equipos, tenemos rachas buenas, malas, pero estamos peleando por entrar a la Liguilla de manera directa”, dijo.

¿Cuál era el ultimátum de Reynoso en el Cruz Azul?

Según información del reportero León Lecanda de ESPN, la dirigencia de La Máquina le habría pedido a Juan Reynoso ganar la liga y si no lo consigue, no será más estratega de los celestes.

De acuerdo con la fuente, alguien cercano a la institución le dijo a ESPN que: "Reynoso sólo va a seguir si sale campeón de Liga, pero obviamente el club ya está analizando otras opciones para el siguiente torneo”.

Sin embargo, Jaime Ordiales fue claro y sentenció: “No estamos buscando a nadie, no estamos haciendo nada, tampoco hay ultimátum” y el directivo reiteró: “Desde mi espacio hago lo que puedo, pero la realidad es que no tengo participación en el ámbito deportivo, Juan Reynoso y los jugadores tienen autonomía".

