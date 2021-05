CRUZ AZUL: El noble gesto del club con la mamá de uno de sus seguidores

El Cruz Azul se alista para afrontar la vuelta de la final del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX contra Santos, encuentro en el que contará con el apoyo de sus aficionados en el Estadio Azteca.

En muestra de agradecimiento, La Máquina decidió apoyar a la mamá de uno de sus seguidores, un joven de nombre Alexis Edgar Sotero Benito, quien murió en abril de 2020 a causa de un infarto.

Foto: Captura de Twitter

¿Cómo será el apoyo de Cruz Azul?

De acuerdo a información de ESPN, el Cruz Azul se comunicó con la madre del joven para ingresar al Coloso de Santa Úrsula y observar el cotejo ante los laguneros.

Sin embargo, la madre ingresará sin la urna de cenizas de su hijo debido a los protocolos de salud por la pandemia de COVID-19.

“Me acaban de hablar de parte del Ingeniero Víctor Velázquez, me dijeron que sí me van a ayudar”, comentó Guadalupe Caballero a ESPN.

Caballero había solicitado apoyo en redes sociales para que la directiva de Cruz Azul le ayudara a ingresar los restos de su hijo al Estadio Azteca en el duelo decisivo del Guard1anes 2021 contra Santos.

"Lamentamos que Alexis Benito no pueda estar presente físicamente en el Estadio Azteca durante la Gran Final. Sin embargo, sabemos que a través de usted, el espíritu de Alexis nos acompañará en la búsqueda del campeonato tan anhelado", fue el mensaje de Víctor Manuel Velázquez, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul.

EVG