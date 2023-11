Cruz Azul prepara grandes cambios en la directiva del club para llevar a La Máquina al siguiente nivel

Cruz Azul terminó el Apertura 2023 de la Liga MX como uno de los tres peores equipos del torneo, además que fue el club con más derrotas en el semestre, por lo que en el cuadro cementero ya se preparan grandes cambios para tener una renovación total.

El primer cambio que habrá, el cual se espera se haga oficial en los próximos días, es la salida del Conejo Pérez como director deportivo de Cruz Azul y la llegada de Iván Alonso como la persona encargada de darle una nueva cara a La Máquina.

Ese es el primer cambio confirmado, aunque no es el único, ya que otro movimiento que se viene es la designación del nuevo entrenador del conjunto de La Noria, que por el Apertura 2023 estuvo a cargo de Joaquín Moreno.

Óscar Conejo Pérez en uno de los partidos del Cruz Azul Foto: Mexsport

Según reportes de medios nacionales, la directiva encabezada por Víctor Velázquez no sabe si dejar a Moreno como director técnico y están analizando posibles candidatos para el puesto.

Uno de los nombres que suenan para tomar las riendas de La Máquina es el argentino Martín Anselmi, periodista y entrenador de 38 años que estuvo al mando de Independiente del Valle por cinco años, en donde se las ingenió para ganar una Copa Sudamericana.

Según los reportes Anselmi está muy cerca de ser el nuevo director técnico del Cruz Azul y haría falta el anuncio oficial. Sin importar el perfil que se elija, el nuevo timonel de los cementeros deberá trabajar duró para sacar a La Máquina del fondo de la tabla general.

Puebla se aprovecha del Cruz Azul y va a cuartos de final

Puebla sacó un gran resultado en el Estadio Azteca, pues tras vencer al Cruz Azul por 2-1 los enfranjados capturaron el sexto lugar general del Apertura 2023 y aseguraron su boleto a los cuartos de final de manera directa.

Con goles de Guillermo Martínez y de Gastón Silva, La Franja le arrebató al Atlético de San Luis el último lugar que da acceso directo a la Liguilla y por ende mandó a los tuneros al Play In de la Liga MX tras caer al séptimo peldaño de la clasificación.

Puebla empezó ganando el partido al minuto 20 con el décimo tanto de Memo Martínez, quien se queda a uno del liderato de goleo del Apertura 2023, pero Cruz Azul reaccionó con el empate momentáneo de Willer Ditta al minuto 45'.

Jugadores de La Franja celebran su victoria en el Azteca y pase a Liguilla, ayer. Foto: Mexsport

Cruz Azul no se jugaba nada, pues ni la victoria los metía al Play In, no obstante, La Máquina busca terminar el certamen con una victoria para darle una alegría a sus aficionados que mucho han sufrido este semestre con los malos resultados.

Puebla retomó la ventaja con anotación de Gastón Silva al 59, esta diana era vital porque necesitaban la victoria para poder tener acceso a los puestos de fase final de manera directa.

El rival de La Franja en los cuartos de final serán los actuales campeones de la Liga MX, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se quedaron en tercer lugar general del Torneo Apertura 2023.

aar