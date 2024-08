París 2024: "Las críticas no me afectan. Soy resiliente", responde la taekwondoina Daniela Souza tras fracaso en Juegos Olímpicos

La taekwondoina mexicana Daniela Souza se sinceró sobre su reciente experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras quedar fuera de los cuartos de final debido a una polémica descalificación por amonestaciones en su combate contra Ikram Dhahri, la atleta aseguró que las críticas y comentarios en su contra no la afectan y está "de pie" para continuar su camino.

“Sé que habrá muchos comentario en contra, no me van a afectar, soy una persona resiliente, me voy a mantener firme ante la situación con mucha responsabilidad ,voy a aceptar mis errores. No vengo a justificarme, espero que esto sea un ejemplo para el taekwondo de otras generaciones, de los que vienen, voy a detenerme a pensar qué es lo que viene para mí", afirmó

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Souza decidió compartir sus pensamientos y emociones con sus seguidores.

“Ya han pasado unos días desde mi competencia. No quería dejar pasar la oportunidad de externar mi opinión”, comenzó . Con una perspectiva más calmada, la atleta explicó cómo se siente después del combate y del resultado que no cumplió con sus expectativas.

“Creo que mucha gente lo vio en vivo, solo quiero decirles un poco de cómo me siento”, dijo , aludiendo al video del combate que circula en redes. Souza Naranjo también admitió que, aunque sus primeras declaraciones fueron impulsivas, ahora puede ofrecer una opinión más equilibrada, tras procesar sus emociones.

“Quiero decir que los Juegos Olímpicos están hechos para nosotros, los deportistas y no lo estoy diciendo desde una postura de arrogancia ni mucho menos falta de humildad, simplemente es lo que es. No hay Juegos sin deportistas competitivos, y siempre va a haber alguien que gane y alguien que pierda; en este caso me tocó perder, no porque yo quiera o me sienta conforme con ese resultado, sino porque es lo que sucedió”, aseguró a quienes la señalaron por su actuación.

Sobre las críticas que han hecho compañeros y ex taekwondoínes por la desconcentración que tuvo en su combate, Daniela afirmó que la única opinión que le importa es la de la gente que quiere y que "hay mucha gente que ya ha vivido un proceso olímpico, pero no significa que por ello tengan derecho a opinar de mi proceso porque no estuvieron dentro de él”.

Agradece el apoyo que ha recibido tras su actuación en París 2024

La bajacaliforniana destacó su gratitud hacia quienes la han apoyado a lo largo de su carrera. “Me siento en paz, contenta de estar en unos Juegos Olímpicos, y de poder representar a México”, afirmó, al tiempo de reconocer que, aunque es una persona reservada, ha sentido el cariño de muchas personas que la alentaron durante su trayecto hacia el evento olímpico.

Souza también reflexionó sobre la importancia de aprender de las derrotas y transmitir un mensaje positivo a otros atletas. “Quiero hablarles de mi aprendizaje... sea cual sea el resultado, uno tiene que ser consciente de quien es, de su valor, de todo lo aprendido en un proceso”, comentó. Añadió que los Juegos Olímpicos son para los deportistas, y aunque no todos ganan, el proceso y el esfuerzo son valiosos.

A pesar de las críticas y comentarios negativos que ha enfrentado, Souza reconoció que lidiar con la presión de dar explicaciones y enfrentar críticas puede ser lo más difícil después de una competencia.

“Sé que habrá muchos comentarios en contra, pero soy una persona resiliente”, dijo Daniela, quien enfatizó que la verdadera fortaleza está en aceptar los errores, aprender de ellos y seguir adelante. También hizo un llamado a mejorar el entorno del taekwondo, señalando que las críticas y juicios sin fundamentos no contribuyen al crecimiento del deporte.

"Con una actitud positiva y un fuerte sentido de responsabilidad, Daniela Souza cierra esta etapa con la firme intención de continuar aprendiendo y creciendo. Quiero agradecerles por su apoyo, los invito a mejorar este entorno del taekwondo, somos personas de marcialidad, de valores, considero que las críticas están muy fuera de lugar, y también el juicio sin pensar”, sentenció.