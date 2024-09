David Faitelson advierte a José Ramón Fernández con revelar una información tras muerte de André Marín

La muerte del periodista deportivo André Marín el pasado lunes dio paso a una nueva polémica entre José Ramón Fernández y David Faitelson, dos de los compañeros que tuvo Marín durante su paso por Imevisión/TV Azteca.

David Faitelson le advirtió a Joserra que revelará una información importante, esto luego de que el experimentado periodista aseguró que uno de los compañeros de André Marín se aprovechó de él para llevarlo a Televisa, sin importarle su estado de salud.

"Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio. Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir…", advirtió David Faitelson en la red social X.

Mañana diré lo que tengo que decir sobre este tema. Hoy es día de respetar la memoria y la familia de André Marín. La tiranía y el sinvergüenza no tiene espacio.

Y que quede clarito: yo no me iré a la tumba sin decir lo que tenga que decir… https://t.co/dYFEdU6FYc — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 17, 2024

"Tenía que haber descansado, a lo mejor dejar de trabajar un tiempo hasta que los doctores le dieran de alta, pero quiso trabajar y gente con mala saña se encargó de llevarlo, Televisa lo contrató, pero tenían que haberlo dejado salir", declaró José Ramón Fernández en charla con Récord.

El legendario periodista de 78 años de edad no reveló ningún nombre. Sin embargo, todo parece indicar que David Faitelson se sintió aludido y le respondió a su maestro con un desafiante mensaje.

La relación entre André Marín y José Ramón Fernández

André Marín y José Ramón Fernández se conocieron en 1988, año en el que el primero de ellos ingresó a trabajar a Imevisión.

En 1992, cuatro años después, André debutó como reportero de cancha, labor que desempeño durante muchos años en TV Azteca, donde cubrió varios partidos y finales de Liga MX, además de que siguió de cerca los pasos de la Selección Mexicana de futbol.

André Marín fue uno de los principales alumnos de José Ramón Fernández en la televisora del Ajusco, en la que trabajaron juntos hasta el 2007, cuando Joserra dejó la televisora para irse a las filas de ESPN, donde sigue trabajando.

La relación entre Marín y Fernández tras haber trabajado juntos no terminó del todo bien. En 2017 se reencontraron en un programa de Univisión tras el terremoto en México el 19 de septiembre de aquel año. Se dieron un abrazo, pero ya no volvieron a verse.

Marín, Faitelson y otros alumnos de José Ramón Fernández

David Faitelson y André Marín fueron quizá los principales dos alumnos de José Ramón Fernández en Imevisión, que desde 1993 se convirtió en TV Azteca.

Ambos entraron a las filas de la televisora a finales de la década de 1980, André un poco antes que David, y cubrieron juntos varios mundiales de futbol, Juegos Olímpicos y Copas América, entre otros eventos importantes.

Sin embargo, tanto David Faitelson como André Marín formaron parte de una generación de reporteros y comentaristas que estuvieron bajo la batuta de José Ramón Fernández como Enrique Garay, Luis Manuel 'Chacho' López, Francisco Javier González, Ciro Procuna, Carlos Moreno, Alejandro Blanco y Antonio Rosique.

EVG