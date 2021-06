Delanteros centro del Tata no suman goles en todo 2021

La falta de gol en la Selección Mexicana mayor es un gran problema para su timonel Gerardo Martino.

Desde la ausencia de Raúl Jiménez del cuadro Tricolor, el combinado merma de un centro delantero matón, pues a pesar de que El Tata tiene considerados a Henry Martín y Alan Pulido, ninguno de los dos futbolistas se ha hecho presente en el marcador en lo que va de 2021.

El delantero del Wolverhampton disputó el último partido de 2020 con la selección ante Japón y colaboró con una diana, pero tras la operación de cerebro que tuvo por un choque de cabezas con David Luiz en la Premier League, el cantera del América no ha vuelto a las canchas y eso no solamente le ha afectado al Tricolor sino también a los Wolves, que de ser firmes contendientes a puestos de torneos europeos, ahora se encuentran luchando por no caer a la quema del descenso.

Alan Pulido ya se hizo presente en la gira de la Selección y fue precisamente en la Nations League, pero con un gol en la tanda de penaltis contra Costa Rica en las semifinales de dicho campeonato.

Por su parte, Henry Martín sigue sin encontrar ese olfato goleador que lo llevó a la Selección y a pesar de que cuenta con la confianza de Martino, luce sin idea al ataque. El único delantero del Tata que da la cara por México al frente es Hirving Lozano, pero el Chucky no juega de centro delantero, aunque el timonel argentino ha optado por meterlo en dicha posición.

El atacante del Napoli de Italia es el referente en el ataque Tricolor, pero en los últimos partidos luce desesperado y con la necesidad de encontrar un compañero al frente para hace daño en las porterías rivales.

Se ha adaptado a Diego Lainez y Jesús Corona, pero ninguno de los dos tiene la función de un “9” natural que se encargue de abrir espacios dentro del área y cuando sea requerido haga goles.

La problemática crece más cuando se le niega una oportunidad al Chicharito Hernández, el máximo goleador de la Selección Nacional de México, que pasa por un excelente momento con el LA Galaxy de Los Ángeles de la MLS, solamente en seis encuentros suma siete dianas, pero El Tata no lo considera para el Tri.

Uno de los jugadores que suenan muy fuerte para reforzar al cuadro mexicano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es Henry Martín, a pesar de el notable bajo nivel por el que atraviesa, Jaime Lozano lo tiene considerado, pues tampoco José Juan Macías, quien lucía como su delatero titular, pasa por un buen momento.

Todo indica que los naturalizados regresarán a la Selección Nacional, Gerardo Martino tiene en la mira llamar a Rogelio Funes Mori para que refuerce a México en la próxima Copa Oro y la leyenda azteca Jared Borguetti asegura que no es una buena decisión.

“Para mí, claro, es un buen jugador que le ha ido bien en Monterrey; ha anotado bastantes goles, es un hecho, pero para mí que lo que él hace, Santiago Ormeño lo puede hacer sin ningún problema”, dijo el Zorro Plateado en un programa en la cadena estadounidense ESPN, para la cuál trabaja.

Jared resalta la labor de Santiago Ormeño, ex del Puebla y ahora jugador del León, quien terminó con nueve dianas y fue el mejor goleador mexicano de todo el torneo, pero si no es convocado con el Tricolor, gracias a su padre peruano también lo buscan en aquel país para unirse a las filas de la selección.

El dato: La Copa Oro inicia el próximo 10 de julio y finaliza el 1 de agosto; México, el campeón actual de la competencia, busca revancha tras perder la final de Nations League ante EU.

Liga MX y MLS se fusionan para Juego de Estrellas

La Liga MX y la MLS dieron a conocer en conferencia de prensa los detalles del Juego de Estrellas entre futbolistas de ambas competencias, evento que el año pasado no pudo llevarse a cabo por la pandemia de Covid-19.

Don Garber, Comisionado de la MLS, Mikel Arriola, Presidente Ejecutivo de Liga MX, Eric Garcetti, Alcalde de Los Ángeles, y Larry Berg, Propietario Gerente Principal de Los Angeles Football Club (LAFC), club en el que milita el delantero quintanarroense Carlos Vela, fueron los encargados de hablar al respecto ante los medios de comunicación.

El All Star Game entre jugadores de la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el próximo 25 de agosto en Los Ángeles, California. “En Estados Unidos, América y Chivas son los clubes mexicanos con más aficionados al sumar 3.6 millones y cuatro millones, respectivamente”, señaló durante su intervención Mikel Arriola. Algunos de los jugadores más destacados de la MLS son Carlos Vela, Javier Chicharito Hernández, Alexandre Pato, Gonzalo Higuaín, Alejandro Pozuelo y Blaise Matuidi. De parte de la Liga MX destacan elementos como Jonathan Rodríguez, André-Pierre Gignac, Álvaro Fidalgo, Luis Romo, Rogelio Funes Mori y José Juan Macías.