El desgarrador motivo por el que Jonathan Dos Santos se iba a retirar del futbol

Jonathan dos Santos confesó que 2020 fue un año muy complicado para su carrera profesional, pues las lesiones se convirtieron en un verdadero calvario.

En entrevista con ESPN, Jonathan dos Santos confesó que incluso pensó en retirarse por las constantes lesiones que además podían durar más de un año en sanar al 100 por ciento.

"Sí, la verdad es que sí (pensó en retirarse). Ha sido una de las peores lesiones que he tenido en toda mi carrera, más que la de la rodilla, porque con esta lesión nunca sabía en qué momento me iba a sentir al ciento por ciento; es una lesión que te puede durar con molestias un año o dos años, dependiendo del cuerpo de cada uno, y sí lo pasé muy mal el año pasado", dijo Jonathan dos Santos.

Además, aseguró que estar lejos de su familia era otro factor que lo orillaba a pensar en dejar de jugar en el Galaxy de Los Ángeles, donde todavía milita.

"Aparte, no estaba con mi familia, estuve un tiempo sin jugar, cuando volví a jugar sentía molestias, jugaba y entrenaba con muchísimas molestias, no estaba al ciento por ciento, lo he dicho, fue uno de los años más complicados de toda mi carrera", sentenció.

