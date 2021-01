La desgarradora historia de Pepe, ex del Madrid... ¡no tenía ni para comer!

La historia del defensor portugués Pepe no ha sido para nada fácil, y antes de ser jugador del Real Madrid, donde consiguió una multitud de títulos, sufría hasta para comer.

El mismo defensor contó una desgarradora historia que nunca olvidará, pues es que pidió comida y un extraño lo ayudó en el aeropuerto, cuando no tenía dinero ni para comer.

"Cuando llegué, tenía el equivalente a cinco euros. Y estaba en Servicio de Extranjería porque vine solo de Brasil, a los 18 años. Tenía que haber llegado un fax del Marítimo diciendo que tenía que entrar a Portugal. Con ese dinero, tuve que comprar una tarjeta para llamar a mi mamá y decirle que estaba bien. La otra opción hubiera sido comprar comida. Pensé: 'Voy a tranquilizar a mi mamá’", contó Pepe.

te puede interesar VIDEO: "Chicharito" Hernández no aguanta más y rompe el silencio sobre Sarah Kohan

El actual jugador del Porto, contó la historia y aseguró que desde entonces, siempre busca ayudar a los necesitados, tal como esa persona lo hizo con él.

"Llegué a las 6 am y fui a ver mi tarjeta de embarque y tenía un vuelo solo a las 11 pm y tenía que comer. Así que fui al Pans & Company del aeropuerto y le pregunté a un empleado: ‘¿No tienes nada para comer?’. Dijo que sí, que tenía de todo. ‘Pero yo no tengo dinero’. Me miró, salió y vino con una bandeja con una baguette y me la dio", dijo el ex del Madrid.

Pepe'nin Porto formasıyla Manchester United'a attığı muazzam gol.Başta duran topu kullanan da Quaresma tabi pic.twitter.com/jJU3GThG98 — haluk (@halukbjk7) January 12, 2018

“Esa persona no sabía quién era yo. Y tampoco sé quién es él, lo cual es una pena. Pero ese gesto me ayudó durante el resto de mi vida. Y desde entonces, Portugal se ha convertido en mi primera opción", sentenció.

rmp