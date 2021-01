El día que Neymar estuvo cerca de retirarse del futbol

El delantero brasileño Neymar confesó que no todo en el futbol es miel sobre hojuelas y contó la historia del día en el que iba a retirarse, prematuramente.

En entrevista con la revista Giffer, el atacante del Paris Saint-Germain contó su experiencia y también cómo decidió no hacerlo para convertirse en uno de los mejores del mundo.

te puede interesar ¡Otra vez Neymar! Danna Paola sube atrevida foto y el brasileño le manda indirecta

“Una vez llegué al punto de preguntarme si quería seguir jugando al futbol, ya que a la gente no le gusta. Me fui un día a casa con la cabeza caliente y luego empecé a recordar todo lo que hice por llegar aquí. El amor que tengo por el futbol me calma y eso me devolvió a la realidad", dijo Neymar.

Además, aseguró que maneja bien la presión de las exigencias de la gente, pues por eso es capaz de usar el dorsal 10 de la Selección de Brasil.

👑 Gol de Neymar: el VAR valida un penal sobre Icardi y el brasileño convierte el 2-0 para el @PSG_espanol ante @OM_Espanol #PSGOM pic.twitter.com/tzM2gHNlV7 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 13, 2021

"Soy una persona que maneja fácilmente la presión, por eso soy el 10 de la selección brasileña, del PSG y simplemente soy Neymar. Estoy muy agradecido de representar a equipos como el PSG y Brasil. Sé que tengo que dar el 100% cuando juego porque es lo que todos esperan”, sentenció.

rmp