Es un día agridulce: Orozco, tras quinto lugar

En París, Francia

Las medallistas olímpicas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez no pudieron repetir el podio de Tokio 2021, donde se colgaron el bronce, al terminar en quinto lugar de la plataforma de 10 metros sincronizados en París 2024, un resultado que pudo incluso no darse en el Complejo Acuático de Saint Denis.

“Es un día agridulce, por un lado estoy muy feliz y orgullosa de lo que hemos logrado Gaby y yo, de lo que hemos creado, construido, de esta mancuerna que cumplió muchos sueños y que ha escrito su propia historia, nos hemos levantado de muchas y siempre confiando una en la otra, eso fue algo que demostramos hoy, esa solidez y fuerza que tenemos juntas”, fueron las palabras de la también medallista olímpica más joven en la historia de los clavados de México, después de ganar a los 15 años su primera presea en Londres 2012.

Además de no contar con beca por parte de la Conade los últimos dos años, ni apoyos para competencias, pocos saben que superaron fuertes lesiones, que llegaron a frenar sus entrenamientos y que también fueron una inversión personal para realizarse estudios, comprar medicamentos y someterse a terapias.

“Fue un quinto lugar bien trabajado, se dice fácil que quedamos fuera de la medalla, pero detrás hay mucho trabajo. En este ciclo olímpico se presentaron muchos baches en el camino y adversidades, y a pesar de todo nosotras nunca quitamos el dedo del renglón, este equipo siguió unido y eso es con lo que nos quedamos”, mencionó la también campeona panamericana.

Al superar las lesiones y falta de apoyos, en su evaluación final comentó que “nos quedamos con cada día de entrenamiento y corazón que le hemos puesto”.

Agregó que en el análisis previo de la prueba “sabíamos que iba a ser una competencia difícil, muy pareja donde hay mucho nivel”.

Con la nostalgia en su rostro y voz entrecortada, también comentó que “si esta fue nuestra última competencia juntas, estoy muy orgullosa de lo que hemos creado y aprendido la una de la otra, y muy agradecida porque Gaby me ha enseñado muchísimo, no me ha dejado tirar la toalla y hemos estado juntas, nos llevamos muchas lecciones de esa plataforma para la vida”.

Uno de los momentos de más emoción fue sentir como vibraba la plataforma con la porra mexicana en las tribunas, lo que alegró el momento.

La medalla de oro fue para las chinas Yuxi Chen y Quan HongChan con 359.10 puntos; la plata para las coreanas Jo Ji Mi y Kim Mi Rae, con 315.90 y el bronce para las británicas Andrea Spendolini y Lois Toulson, con 304.38 unidades. Las mexicanas acumularon en sus cinco clavados 297.66 puntos, para ocupar la quinta plaza olímpica.

Marco Verde avanza a los cuartos en boxeo

El mexicano (azul) lanza un golpe, ayer. Foto: AP

Motivado por las porras de “México, México” y la presencia de sus padres en las gradas, el sinaloense Marco Alonso Verde debutó con un triunfo en París 2024 y avanzó a cuartos de final en la división de los 71 kg, por lo que dijo “hicimos historia, no puedo estar más feliz, a lo que venimos, a tratar de lograr una medalla, para eso nos preparamos”.

El campeón panamericano se impuso por decisión dividida a Thiago Muxanga, de Mozambique en el cuadrilátero de Arena Paris Nord y para la tercera parte del encuentro las indicaciones de su entrenador Radames Hernández lo llevaron a salir con la mano en alto.

Su siguiente rival será Dev Nishant, de India: “Ya lo conocemos y sabemos que será complicada”.