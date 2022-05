Doblete de Ibarra sentencia al América y da pase al Pachuca

El Pachuca recibió en el Estadio Hidalgo al América, en la Semifinal de Vuelta del Clausura 2022, partido en el que los Tuzos derrotaron a las Águilas 3-0 para clasificar a la Gran Final de la Liga MX y enfrentar al Atlas; el marcador global terminó 4-1 en favor de los locales.

Los comandados por Guillermo Almada se lanzaron con todo al ataque, en busca de terminar el partido lo más rápido posible y al minuto 13’ Romario Ibarra marcó el primer gol del encuentro tras un pase de Avilés Hurtado.

Hurtado llegó a línea de fondo y lanzó un centro que recorrió el área del América hasta que Ibarra impactó el esférico, lo que generó descontento entre Jorge Sánchez y Bruno Valdez, quienes perdieron la marca del atacante ecuatoriano.

“No nos superaron, pero sí fueron muy efectivos, más que nosotros, cuando no eres efectivo, obviamente que anímicamente siempre pega ante la urgencia y la necesidad de convertir, a veces eso pesa mucho. No pudimos concretar, las que ellos tuvieron las concretaron, y se nos hizo difícil llevar un resultado tan opuesto de lo pensado”, dijo Fernando Ortiz, entrenador del América, al término del partido.

. Gráfico: La Razón de México

Los Tuzos dominaron el trámite del cotejo durante la primera parte, lo que provocó que momentos antes de finalizar el primer tiempo Erick Sánchez (44’) pusiera el 2-0 en los cartones; el medio sacó un potente disparo de pierna derecha de larga distancia que venció a Guillermo Ochoa.

En la segunda parte del compromiso en la Bella Airosa, el América salió en busca de la hazaña, pues con el marcador como se encontraba las Águilas necesitaban tres anotaciones para poder acceder a la final del torneo.

De a poco los pupilos de Fernando Ortiz empujaron a Pachuca a su propia meta, la presión obligó a que al 53 Oscar Ustari, portero de los hidalguenses, fuera factor al salvar dos veces a su equipo de recibir gol y las ganas del América de lograr el pase a la final se hacían latentes cada vez más.

El continuo asedio de los Tuzos obligó a Almada a cambiar a Avilés Hurtado al 58 por Fernando Navarro, situación que no dejó conforme al colombiano, ya que dio la impresión que era muy pronto en el cotejo para sacar a un ofensor.

Víctor Pocho Guzmán se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de la Liga MX, pues su rendimiento con el Pachuca ha sido clave en los alcances de la institución durante el certamen y gracias a una acción individual del mexicano los locales colocaron el 3-0, lo que significaba el 4-1 global, que sepultó toda esperanza de los de Coapa de conseguir la voltereta.

“Nos vamos felices por el equipo que enfrentamos, por lo difícil que fue la llave y la serie, el marcador dice otra cosa, pero estos marcadores son accidente. Iniciamos un poco distraídos, pero cuando nos metimos al partido hicimos un gran encuentro, la lucha de los jugadores fue espectacular. Nos llevamos una victoria muy reconfortante. Nos queda el paso más importante que es la final contra Atlas, que seguro será muy complicado”, declaró Guillermo Almada, timonel del Pachuca, ante la prensa que se dio cita en el Estadio Hidalgo.

El Pocho emprendió la carrera por la banda de la derecha en relación al ataque local y mandó un pase medido para que Romario Ibarra (66’) anotara su segunda diana personal y la tercera del cotejo ante las Águilas.

. Gráfico: La Razón de México

La necesidad del América de ir por goles dejó en bandeja de plata la posibilidad para el Pachuca de aprovechar los contragolpes y el pase a la Final del Clausura 2022 de la Liga MX estaba muy cerca.

Los locales hicieron valer su posición como el equipo más regular del campeonato, pues en las 17 jornadas previas a la Liguilla los Tuzos terminaron como líderes con 38 puntos y pese a ir arriba en el marcador no bajaron la intensidad.

Luis Pumas Chávez y Víctor Guzmán estrellaron dos disparos en el poste, ambos de fuera del área, pero el de mayor peligro fue el del Pocho, ya que la fuerza del impacto hizo que el balón rebotara en Memo Ochoa y coqueteara con meterse al arco.

De esta manera, la Gran Final de la Liga MX la disputarán Pachuca y Atlas, con los Rojinegros con la misión de refrendar el título obtenido el semestre pasado y convertirse en el tercer bicampeón en torneos cortos; por su parte, los Tuzos buscarán su séptimo campeonato liguero.

Uno de los temas que comenzará a sonar en Coapa es la continuidad de Fernando Ortiz como entrenador, a lo que el argentino declaró: “hoy (ayer) soy entrenador del América, mañana no sé, (la continuidad) no depende de mí, he trabajado las 24 horas por la institución y lo volvería a hacer”.