Más allá de echar culpas, se trata de buscar soluciones: Jesús Ramírez

El 2 de octubre del 2005, la selección nacional Sub-17 se convirtió en el primer representativo mexicano de futbol en ser campeón mundial en cualquier categoría, logro que consiguió con Jesús Ramírez en el banquillo. En exclusiva con La Razón, Chucho analiza el porvenir del Tricolor y de la Liga MX luego de la eliminación en fase de grupos en la justa en suelo qatarí.

Ramírez Ruvalcaba considera que el sucesor de Gerardo Martino en el banquillo debe ser alguien capaz, más allá de si es o no mexicano.

¿Cómo ves el momento actual de la Selección Nacional? La última etapa fue un poco incierta y siempre uno tiene la ilusión de que cuando llegue la competencia mejore, pero creo que en el partido importante (contra Polonia) desafortunadamente nos quedamos cortos, porque creo que el que hiciera la diferencia en ese juego era el que avanzaría junto con Argentina.

¿Cuáles son los principales problemas del futbol y del jugador mexicano? Creo que todos estamos involucrados. El jugador tiene que estar consciente de que tiene que dar su mejor versión cada partido, cada semana, para elevar el nivel, y a veces tristemente vemos que los partidos son muy cortados, se juega muy poco, el balón siempre está fuera o el jugador tirado, entonces creo que esa parte sí influye en la competencia, porque no hay una continuidad ni un estándar de nivel, creo que tendríamos que adoptar otra actitud de tener más tiempo el balón en movimiento. Creo que es una cuestión más de la actitud del jugador.

¿Qué afecta más entre el repechaje y la ya no participación en Copa Libertadores/Copa América? En cuanto a los equipos, sabemos que la liga es totalmente independiente a la Selección Nacional. La liga tiene sus reglas, sus disposiciones y los equipos las acatan, yo creo que ante esto hay equipos que le dan más énfasis a los chavos, otros buscan reforzarse con extranjeros. Si todos buscamos mejorar sería muy bueno. Siempre las competencias fuera de la zona son importantes para saber en qué nivel estamos. En relación al repechaje, me imagino que la liga busca que sea más atractiva y al final los equipos potentes van a salir victoriosos, aun con esto.

¿Crees que el próximo entrenador del Tricolor deba ser alguien mexicano o prefieres un extranjero con un interesante CV e ideas frescas? Me encantaría que fuera mexicano, porque siempre pensamos que es una cuestión de nacionalidad e identidad. Pero a mí me ha tocado trabajar como extranjero en otros países, como me sucedió en Japón, entonces por un lado nos gana la parte sentimental, pero si lo vemos a nivel capacidad yo creo que se trata más elegir a la gente idónea sin importar de dónde sea. Si es mexicano qué bueno, pero creo que es elegir a la gente idónea y ése es el punto medular.

¿Qué consideras que les faltó para consolidarse a los campeones mundiales Sub-17? De mi selección muchísimos se consolidaron. Yo creo que lo que cambia son las cabezas en selección mayor. La gran parte de jugadores campeones del mundo conmigo jugó en Primera División, algunos se fueron al extranjero, creo que son circunstancias. Cuando tuve la oportunidad de dirigir a la selección mayor hice una fusión de todos los jugadores de selecciones juveniles incrustados con futbolistas de gran experiencia, como Oswaldo Sánchez, Andrés Guardado y Jared Borgetti. Creo que se hizo una combinación muy buena, pero cambian las cabezas en selección, son otras ideas, otra forma de elegir jugadores y pareciera que los chavos no tienen la capacidad. Yo creo que sí la tenían, simplemente hubo otra persona al mando que no les dio la oportunidad de tener esa continuidad”

¿Por qué crees que el futbol de Estados Unidos está creciendo más que el de México? “Creo que se debe a que es un futbol más equilibrado en el aspecto económico, hay una liga que se encarga de todos esos movimientos y acá es iniciativa privada. La selección es una cosa y la liga es otra, pero creo que nuestros dirigentes a través de estas experiencias buscarán la forma de que este proceso en la liga sea mucho mejor para la selección”

¿Si te ofrecieran hacer una mesa de exfutbolistas para ayudar al futbol mexicano y a la selección la aceptarías? “Siempre sumar es bueno, siempre he pensado que hay que hacer un gran análisis para después tomar buenas decisiones para mejorar todo lo que se ha hecho. Creo que ahorita es un buen momento de análisis y más allá de echar culpas se trata de buscar soluciones”

¿Cómo ves el futuro del Tricolor de cara al próximo mundial? “Por un lado no tendremos la angustia de la eliminatoria. Por el otro lado, creo que nuestros directivos deben hacer una gran programación en todo este proceso para buscar ese roce internacional para poder llegar con un nivel altamente competitivo, creo que ése es el punto medular ahora, de ahí va a depender todo este proceso. Yo creo que el tema es la gestión que se tiene que hacer con los clubes, porque ellos son los dueños de los jugadores, entonces el que un futbolista permanezca en la selección nacional es difícil cuando no se trata de Fechas FIFA”

¿Cómo verías un cambio en el formato de la Liga MX? “Habría que valorar qué tipo de cambio sería y cómo se haría, pero quitar la Liguilla es difícil por el tema económico, porque si no tienen eso los clubes, los equipos no subsisten y sin el dinero difícilmente haces algo, entonces debe haber esa relación dinero-futbol, no lo veo de otra manera, aunque claro que debe importar muchísimo lo deportivo, tiene que ser un equilibrio muy importante. Los cambios y planeación que se vayan a hacer impactan en todo, no nada más en lo deportivo; no es fácil fusionar todo esto”