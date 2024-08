BOX | Edgar Berlanga arremete contra 'Canelo' Álvarez por desafiar a la UFC: "Es un tipo demasiado orgulloso"

Edgar Berlanga, el retador puertorriqueño que se enfrentará a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el próximo 14 de septiembre, se fue en contra el campeón mexicano por no cambiar la fecha de su pelea, al coincidir con el evento estelar de la UFC 306.

El boxeador se unió a las voces que acusan al mexicano de faltarle al respeto hacia la Ultimate Fighting Championship (UFC), pues de acuerdo con su punto de vista, el tapatío debió considerar mover su pelea para no interferir con la función organizada por el organismo dirigido por Dana White.

En el podcast ‘Pound 4 Pound with Kamaru and Henry’, Berlanga afirmó que en el lugar de 'Canelo', habría propuesto cambiar la fecha en favor al evento estelar de la empresa estadounidense de artes marciales mixtas.

"No voy a mentir, hombre, le tengo mucho respeto a la UFC... Si yo estuviera en los zapatos de Canelo, habría dicho: 'Oye, movamos la fecha... Dejémosle esa fecha a la UFC', ellos están haciendo historia ese día", declaró Berlanga.

El boricua no se detuvo ahí, pues acusó al campeón de los supermedianos de ser excesivamente orgulloso. "Canelo es un tipo con demasiado orgullo. Lo ves en su manera de enfrentarse a situaciones difíciles, como con Turki Alalshikh. Se siente como el hombre del dinero... Él es ese tipo", añadió 'The Chosen One'.

mmt