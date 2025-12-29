Pachuca se refuerza con delantero procedente de España y con un cartel de leyenda

Los Tuzos del Pachuca saben que no pueden dejar de perder protagonismo en la Liga MX y tuvieron que echar mano de un viejo conocido. La directiva de los de la Bella Airosa repatrió a Salomón Rondón al futbol mexicano, y precisamente de nueva cuenta en el plantel hidalguense. El venezolano no tuvo suerte en España y vuelve con un cartel probado en el futbol azteca.

A través de redes sociales, el Pachuca dio a conocer el retorno del delantero y, fiel a su costumbre, lo hizo por medio de un video que llamó mucho la atención. Rondón se fue hace seis meses a España en busca de ayudar al Real Oviedo a pelear por la zona del descenso, pero el equipo, que también pertenece a Grupo Pachuca, la está pasando muy mal.

🔙 | ¡La historia continúa!



El valiente héroe vuelve por el antiguo camino real, demostrando su coraje. 🐎👑🇻🇪 pic.twitter.com/OyyE3JFEoE — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) December 30, 2025

Salomón Rondón jugó 16 partidos con el Real Oviedo y solamente pudo marcar dos goles, por lo que la directiva del conjunto ibérico decidió que lo mejor era que regresara a los Tuzos, pues a su consideración le estaba costando trabajo el futbol del Viejo Continente.

“¡La historia continúa! El valiente héroe vuelve por el antiguo camino real, demostrando su coraje”, se puede leer en el post que subieron los Tuzos a su cuenta oficial de X, acompañado de un video en el que aparece Salomón Rondón vestido de vaquero en el oeste.

Grupo Pachuca, en problemas con todos sus equipos

En Grupo Pachuca no la están pasando nada bien. Los Tuzos siguen sin poder volver a ser protagonistas en un torneo de la Liga MX. Su función de generar y vender jugadores poco a poco está pasando factura y no han podido levantar un título desde hace varios años.

¡BIENVENIDO A CASA! 🇻🇪⚪🔵



Oficialmente Salomón Rondón vuelve al Club de Fútbol Pachuca @Tuzos tras su paso por España.#OrgulloTuzo💙 pic.twitter.com/Er8bZd5zNi — Orgullo Tuzo (@Orgullo_Tuzo) December 30, 2025

El León es otro equipo que no la está pasando bien. Desde que se decidió que podían participar en el Mundial de Clubes por culpa de la multipropiedad, los resultados no se han dado de la manera que esperan y los futbolistas no han rendido como lo deseaban. Su máximo referente, James Rodríguez, terminó contrato y no seguirá en el Bajío. No pudo funcionar después de medio torneo y su sueldo es muy alto.

En el Real Oviedo ascendieron a la Primera División de España. La emoción era infinita y la ilusión mucho más, pero el camino no ha sido sencillo, y recientemente son uno de los principales candidatos a perder la categoría y regresar a la Segunda. Cuando se pensaba que el “hijo consentido” iba a estar en España, los resultados no son favorables.