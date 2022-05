Edson Álvarez cierra la mejor campaña de su trayectoria

El mediocampista mexicano Edson Álvarez sigue en plan grande y se volvió a hacer presente en el marcador del Ajax, pero en esta ocasión ayudó con un golazo de cabeza en el empate de se escuadra ante el Vitese El canterano del América marcó cinco dianas a lo largo de la campaña y con ello supera su mejor efectividad que fue precisamente con las Águilas en la Temporada 2018-2019, la última que militó en Coapa para posteriormente llegar con los Granjeros.

También según ESPN jugó alrededor de 2 mil 339 minutos, por lo que promedió 75 minutos por encuentro, la mayor cuota a lo largo de su carrera en Primera División que comenzó en 2016. en la Eredivisie.

Edson Álvarez se encargó de marcar el 2-2 en el partido pos de su coronación, juego en el que también se hizo presente en la pizarra para ayudar a su equipo a volverse a coronar en la Liga de Holanda.

Álvarez se levantó en el corazón del área y con un formidable cabezazo en el ángulo hizo su quinto gol de la temporada y así marcó su mejor año en Europa desde que llegó en 2019.

. Gráfico: La Razón de México

Las buenas actuaciones del mexicano con el Ajax de Holanda han provocado que varios equipos lo volteen a ver, pero hay dos gigantes de Europa muy interesados en sus servicios.

Manchester United es el más interesado en contratar a Edson Álvarez, pues con la llegada de Erik ten Hag al banquillo de los Diablos Rojos el arribo del canterano del América es muy factible.

Erik ten Hag fue entrenador de Edson en el Ajax y acaban de salir campeones de la Eredivisie, siendo el mexicano un jugador fundamental en su 11 titular.

El otro equipo que también está en busca del mediocampista es el Real Madrid, pues Carlo Ancelotti lo sigue desde hace mucho, pero las negociaciones no avanzan hasta no saber qué pasará con los merengues en la Champions League.

El mediocampista vivió momentos complicados en Europa, pues en un inicio no se pudo hacer de un lugar como titular en el Ajax y su esposa, quien estaba embarazada y posteriormente cuando nació su hija no podían estar con él en Holanda, ya que las autoridades no permitían que una menor de edad entrar al país sin el permiso de sus padres y la pareja del Machín aún no cumplía los 21 años y, por lo mismo, tenía que estar alejados, algo que no le permitía concentrar al surgido de las fuerzas básicas del América.

. Gráfico: La Razón de México

otros mexicanos. Raúl Jiménez jugó los 90 minutos con el Wolverhampton de Inglaterra ante el Norwich City, pero el exazulcrema sigue sin hacerse presente en el marcador y comienza a arrastar una racha de más de tres meses sin marcar en la portería contraría.

Desde que sufrió la lesión en la cabeza y tuvo que ser operado del cerebro, el delantero no ha podido recuperar su nivel, algo que le ha afectado de más, pues llegó a ser pretendido por equipos como el Real Madrid, Juventus y Manchester United.

Hirving Lozano también jugó todo el partido con el Napoli en la Serie A. En partido de mexicanos Chucky derrotó al Genoa de Vásquez 3-0.