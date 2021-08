Edson Álvarez rompe el silencio y habla sobre su futuro en Europa

Edson Álvarez es uno de los futbolistas mexicanos más destacados en la actualidad en Europa, motivo por el que fue pretendido por el Rennes de la Ligue 1 de Francia y el Sevilla de España.

El jugador tricolor afirmó a los medios del club holandés que sí hubo acercamiento de otro equipos, sin embargo, el técnico del Ajax, Erik ten Hag, le aseguró al "Machín" que lo tendrá a consideración para la campaña 2021-22.

Gran inicio de temporada y muy feliz de estar de vuelta.🦁 VAMOS.❌❌❌ @AFCAjax pic.twitter.com/RNEUdzLnNw — Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) August 14, 2021

Edson comentó: "El saber que me tiene considerado en el equipo es importante para mí y me compromete a seguir haciendo las cosas como lo he hecho. Para mí fue difícil adaptarme al club pero después de un tiempo puedo demostrarles un poco el por qué me compraron y el por qué estoy aquí".

Edson se siente cómodo con el Ajax

En la misma entrevista, el defensor argumentó que buscó la opción de salir a Valencia porque quería jugar y en ese equipo le daba la oportunidad de hacerlo, pero al igual que con el Rennes de Francia el traspaso no se concretó.

"Se presentó la posibilidad de salir a Francia, tampoco se pudo, pero la verdad yo me quería quedar, estoy muy contento acá con el club, con mis compañeros, con la gente y con la vida que estoy llevando", aseveró Edson Álvarez.

