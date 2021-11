Exigencia, trabajo e ilusión, la fórmula de Xavi para dirigir al Barça

Uno de los últimos ídolos del Barcelona está de vuelta. Xavi Hernández fue presentado como nuevo timonel de los blaugranas y desde el día uno tiene claro el objetivo y lo que quiere hacer como estratega del equipo de sus amores.

“Sé que es un momento complicado, tanto económicamente como deportivamente, pero tengo las ganas y la ilusión para devolver la ilusión. A los jugadores les pediré exigencia, porque somos el Barça, el mejor club del mundo. Necesitamos exigencia máxima en el trabajo y a partir de aquí, esfuerzo, respeto. Aquí no vale ni empatar ni perder, tenemos que ganar”, fueron algunas de sus primeras palabras.

Xavi Hernández vivió en una de las épocas doradas del Barcelona, al lado de Ronaldinho, Eto’o, Rafa Márquez, Iniesta, Messi, Puyol y muchos más; por lo que reconoció que no es momento de voltear para atrás, sino de regresar lo antes posible a los primeros lugares.

“Tengo mucha ventaja, conozco al club, a los jugadores. El Barça es el club más difícil del mundo porque hay que jugar bien y ganar, no vale con ganar 1-0. Messi me ha mandado un mensaje y me ha deseado suerte, hemos hecho bromas, le deseo lo mejor, es el mejor jugador de la historia del club, pero ya no está. Tenemos los jugadores que tenemos y hay que trabajar con ellos. Leo ya no está”, añadió el entrenador de 41 años de edad.

Xavi reconoció que el recibimiento “me ha puesto la piel de gallina”. Varios de sus familiares lo acompañaron en la cancha durante su presentación. Prometió poner orden en el equipo.

“No hace falta ser duro, hay que poner unas normas y cumplirlas. Tenemos que ser más profesionales que nunca, hay que mejorar estas cosas. No es disciplina, es orden”, subrayó.

Xavi fue contratado la semana pasada para reemplazar a Ronald Koeman, quien no pudo sacar a flote a un equipo sumido en una de sus peores crisis dentro y fuera del campo. Toma las riendas de un club que marcha noveno en LaLiga española y segundo en su grupo de la Champions League.

“Es un día histórico para el club. Me hubiera gustado ofrecerle un equipo con el que las cosas fueran más fáciles, pero podrá trabajar mucho con la plantilla y tendrá todo nuestro apoyo y confianza”, resaltó Laporta, director del Barcelona.

Xavi regresa a un club sumido en problemas financieros y un plantel diezmado por las lesiones y una nueva camada que trata de consolidarse.

Ansu Fati y Eric García son los últimos jugadores que se sumaron a la lista de bajas por lesiones, la cual incluye a los veteranos Sergio Agüero y Gerard Piqué entre otros.

El exmediocampista afronta un exigente calendario de compromisos. Su debut en la Liga será el derbi catalán contra el Espanyol el 20 de noviembre en el Camp Nou. A ello seguirá un duelo de local contra Benfica que definirá su suerte en la Liga de Campeones de Europa, torneo en el que no ha quedado eliminado en la fase de grupos en casi dos décadas.

El primer entrenamiento con Xavi al mando será el jueves, aunque la mayoría de las figuras se encuentra con sus selecciones por la fecha FIFA.

Con el técnico interino Sergi Barjuan, el Barcelona empató dos partidos en el torneo doméstico y venció al Dinamo de Kiev en la Champions. Empataron 3-3 de visita al Celta de Vigo el sábado pasado, dilapidando una ventaja de tres goles al descanso.

Como jugador, Xavi militó en el Barcelona hasta 2015 y ganó 25 títulos, incluyendo cuatro Champions y ochos ligas de España en 17 temporadas.

Tras irse de Barcelona, se marchó al futbol de Qatar, desempeñándose primero como jugador y luego como técnico con Al-Sadd. Dejó a ese club en la cima de la liga quatarí tras nueve partidos al intentar repetir como campeones.

Sus excompañeros que aún siguen en el plantel azulgrana incluyen a Piqué, Jordi Alba, Marc-André ter Stegen y Sergio Busquets y resaltó que a pesar de conocerlos les exigirá más.