F1 | Charles Leclerc, señalado de traicionar a Carlos Sainz Jr en Ferrari por impensable declaración

Charles Leclerc reveló que estaba al tanto de las conversaciones entre Ferrari y Lewis Hamilton sobre un posible acuerdo para el 2025 antes de firmar su renovación con el equipo italiano de Fórmula 1, por lo que el anuncio no le cayó de sorpresa como a su compañero Carlos Sainz Jr.

La noticia de la extensión del acuerdo con el monegasco coincidió con el fichaje del británico, lo que llevó a rumores y especulaciones sobre si el piloto de 26 años estaba al tanto de la incorporación del siete veces campeón del mundo.

Leclerc afirmó que la escudería roja lo mantuvo informado sobre sus planes, por lo que no fue sorprendido por la llegada de Hamilton. "Este tipo de acuerdos no se cierran de la noche a la mañana. Estaba al tanto de esas conversaciones antes de firmar mi contrato, así que no fue una sorpresa después de firmar".

The moment @Charles_Leclerc & @CarlosSainz55 revealed their new 2024 helmets to each other 🤗 pic.twitter.com/kML60nlvM6 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 16, 2024

El nacido en Montecarlo describió a Lewis Hamilton como un piloto increíble y el más exitoso de la historia, destacando la experiencia que aportará al equipo. Sin embargo, también expresó la cercanía con su actual compañero, Carlos Sainz, con quien espera lograr los mejores resultados esta temporada que seguirán juntos.

Con Carlos (Sainz), ha sido genial y tenemos un año más juntos para intentar hacer el mejor trabajo posible Charles Leclerc

Charles Leclerc no vio afectadas sus negociaciones

A pesar del revuelo por la incorporación de Lewis Hamilton a Ferrari, Charles Leclerc declaró que tener a un multicampeón en el equipo no influyó en las negociaciones de su propio contrato.

Recientemente, Leclerc enfatizó que sólo se centró en lo que era mejor para él y que las conversaciones con el equipo no se vieron afectadas por la llegada de Hamilton.

"No, no ha cambiado nada en mis discusiones porque, de nuevo, me centro en mí mismo y en lo que es bueno para mí. No ha habido ningún cambio de requisitos ni de nada para mí. Eso no formaba parte de mis discusiones", reafirmó el monegasco.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc compartirán equipo en la temporada 2025 Foto: Reuters

El joven piloto agradeció la transparencia del equipo durante el proceso de negociación y señaló que estaba al tanto de la situación desde el principio y reconoció que la llegada del inglés ofrecerá cosas positivas.

El monegasco también reveló que estuvo en contacto con Lewis Hamilton una vez que se confirmó oficialmente su fichaje por Ferrari. "Sí, hemos tenido conversaciones con Lewis, especialmente cuando todo se anunció y se hizo oficial".

mmt