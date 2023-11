F1: Checo Pérez explota por su sanción en el GP de Abu Dhabi: "No están al nivel de F1"

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó bastante molesto por la penalización de cinco segundos que recibió en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 y lo dejo fuera del podio.

Checo cruzó la línea de meta en segundo lugar, detrás de Max Verstappen, pero no pudo recibir el trofeo pues por el castigo derivado de un choque con Lando Norris fue relegado hasta el cuarto sitio.

Luego de la polémica sanción, el volante jalisciense dijo sobre los comisarios del Gran Circo: "Es una broma, mantuvo la posición Lando, no tuvimos nada, no están al nivel de la Fórmula 1 la verdad".

Fue en la vuelta 47 cuando Checo Pérez y Lando Norris tuvieron su incidente. Los pilotos se tocaron, pero el británico fue el que conservó la cuarta posición en ese momento. Un par de curvas adelante el mexicano consiguió rebasar al competidor de McLaren, pero se llevó la sanción de cinco segundos.

"Increíble, hay algunos incidentes que han sido bastantes peores en la temporada y no ha pasado nada. Este incidentes hay uno por fin de semana ya no pasa nada", agregó el de Red Bull Racing.

La penalización es polémica, pues pareciera un incidente de carrera normal y no una acción en donde el mexicano tratara de empujar a Norris para ganarle la posición.

"Me tiré cuando venía en la frenada, empezó a bloquear por la parte de atrás. Estaba a la par con él y era mi curva, pero creo que Lando no me vio que estaba controlando la parte de atrás", añadió Pérez Mendoza.

En las últimas vueltas Checo estaba tercero y Charles Leclerc le cedió el segundo puesto al mexicano con la intención que se alejara y aumentara su distancia en el cronómetro, que serviría para dos cosas; que George Russell quedara fuera del podio y así Ferrari superara a Mercedes en el mundial de constructores, y de paso Checo se quedaba con el segundo lugar a pesar de la sanción, pero el plan no funcionó.

"Charles estaba intentado darme la posición, pero le faltó algún segundo haber parado a Russell en el último sector, creo que era posible haberlo parado un poco", dijo Sergio Pérez sobre la maniobra del monegasco del Cavallino Rampante.

Lando Norris se defiende de su incidente con Checo

Por su parte, Lando Norris dio su versión de los hechos en el incidente con Checo Pérez y como era de esperarse el piloto británico aseguró que al culpa fue del mexicano.

"No hay mucho más que pensar, él solo llegó y chocó contra mí", afirmó el volante de McLaren, quien en el Gran Premio de Abu Dhabi terminó en el quinto puesto, uno por debajo de Checo Pérez.

En el campeonato de constructores de la Fórmula 1 Lando Norris culminó la campaña en el sexto lugar y Checo en el segundo con una diferencia entre ambos de 80 puntos.

