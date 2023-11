F1: Checo Pérez termina cuarto en el Gran Premio de Abu Dhabi; Resumen y ganador de la carrera (VIDEO)

LAP 51/58 Perez is handed a five-second penalty for the contact with Norris #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/NesFw90ew0

LAP 47/58



Battle for P4 💥 Contact between Perez and Norris forces the McLaren wide at Turn 6 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/iIlSGVguLD