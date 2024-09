F1: Checo Pérez responde de manera épica a los rumores de su retiro con un imperdible VIDEO

Uno de los rumores que más fuerza tomaron esta semana en la Fórmula 1 fue el retiro del piloto Sergio Checo Pérez, pues de acuerdo al periodista británico Joe Saward, el anuncio se daría tras el Gran Premio de México. Sin embargo, en horas recientes el volante de Red Bull salió a apagar estas declaraciones.

Joe Saward causó revuelo al asegurar que Checo Pérez ya había tomado la decisión y le comunicó a la escudería del Toro Rojo que pondría fin a su carrera luego de la carrera en suelo tricolor, pero en su cuenta de X, antes Twitter, el nacido en Guadalajara mandó un claro mensaje.

Tomando un pedazo de la película El Lobo de Wall Street, del director Martin Scorsese, el piloto mexicano dejó en claro que: "No me voy, no me voy, no me voy".

La temporada 2024 de F1 no ha sido la mejor de Checo Pérez en Red Bull, pues acumula 13 carreras seguidas sin poder subir al podio y está octavo en el Campeonato de Pilotos de F1 2024 con 144 unidades, pero no está tan lejos del conductor que es séptimo lugar, ya que tiene 11 puntos de distancia de George Russell, piloto de Mercedes, quien tiene 155 puntos.

¿Qué dijo Joe Saward sobre el retiro de Checo Pérez?

“Un rumor interesante en Singapur fue que Pérez y Red Bull ha acordado un plan que lo llevará a anunciar su retiro en México, dándole una salida más suave que ser despedido, lo que sería menos doloroso para las ventas de Red Bull en América”, dijo Saward.

Según lo que se reportó en diversos medios internacionales y nacionales, el anuncio sería para evitar un escándalo por un despido por parte de Red Bull hacia Checo Pérez.

Checo Pérez durante la carrera del Gran Premio de Singapur de F1 Foto: AP

¿Cuántas carreras faltan para que termine la F1 2024?



La Temporada 2024 de la Fórmula 1 se encuentra en la recta final. Después de la celebración del Gran Premio de Singapur, el serial se reanudará dentro de casi un mes.

El Gran Premio de Estados Unidos, programado para desarrollarse el próximo 20 de octubre, será el primero de los últimos seis que le restan a la campaña.

Posteriormente vendrán las citas en México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, donde culminará la temporada de F1 el 8 de diciembre entrante.

