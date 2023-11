F1 | GP de Las Vegas: Red Bull presume el espectacular diseño de su monoplaza para la carrera (Fotos)

La escudería Red Bull presentó el modelo especial del monoplaza que los pilotos Sergio Checo Pérez y Max Verstappen conducirán este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 (F1).

En las fotografías que compartió el equipo austriaco se aprecia el RB19 con tonos morados y detalles que rinden homenaje a la denominada 'ciudad del pecado'.

Por un lado, luce impreso en el coche el famoso cartel de Las Vegas, y todo el monoplaza lo recorren las luces de la ciudad de Nevada, con cartas y fichas de Póker. Las llantas estarán patrocinadas y decoradas por Pokerstars.

Foto: X de Red Bull @redbullracing

Foto: X de Red Bull @redbullracing

Foto: X de Red Bull @redbullracing

Previo al arranque de la campaña, Red Bull había dado a conocer que los aficionados elegirían la decoración del monoplaza que Pérez yVerstappen conducirían en las tres carreras en Estados Unidos, siendo las primeras dos las celebradas en Miami y en Austin.

El diseño propuesto por la británica Lindsay Palmer fue el elegido entre las 10 propuestas para la decoración del monoplaza de Red Bull en el Gran Premio de Las Vegas, el penúltimo de la campaña de F1.

"Enhorabuena a Lindsay, que ha sabido plasmar en su diseño el icónico ambiente de Las Vegas, captando tanto la energía como la emoción de la ciudad y del equipo. Estoy deseando ver el coche por las calles de Las Vegas", comentó al respecto Christian Horner, director del equipo austriaco.

GP de las Vegas arma una sorprendente capilla

Desde 1910, las capillas de bodas express en Las Vegas han sido una tradición, gracias a una ley local que requería que las parejas estuvieran juntas durante seis semanas antes de contraer matrimonio.

Esta práctica alcanzó su punto álgido con la icónica película "Viva Las Vegas" de 1964, protagonizada por Elvis Presley y Ann-Margret. En este filme, la pareja protagonista celebró su unión en 'Little Church of the West', haciéndolo una costumbre popular.

Ahora, la Fórmula 1 decidió unirse a esta romántica tradición al inaugurar su propia capilla de bodas durante el Gran Premio de Las Vegas. La noticia se publicó a través de un video en las redes sociales, mostrando una capilla diseñada específicamente para los amantes del automovilismo que desean dar el siguiente paso en su relación.

EVG