F1: GP de las Vegas arma una sorprendente capilla para poder casarte en el circuito callejero; ¿te atreverías?

Desde 1910, las capillas de bodas express en Las Vegas han sido una tradición, gracias a una ley local que requería que las parejas estuvieran juntas durante seis semanas antes de contraer matrimonio.

Esta práctica alcanzó su punto álgido con la icónica película "Viva Las Vegas" de 1964, protagonizada por Elvis Presley y Ann-Margret. En este filme, la pareja protagonista celebró su unión en 'Little Church of the West', haciéndolo una costumbre popular.

Ahora, la Fórmula 1 decidió unirse a esta romántica tradición al inaugurar su propia capilla de bodas durante el Gran Premio de Las Vegas. La noticia se publicó a través de un video en las redes sociales, mostrando una capilla diseñada específicamente para los amantes del automovilismo que desean dar el siguiente paso en su relación.

Esta novedad presenta un pasillo adornado que conduce a un mural decorado con rosas y corazones, además de un alerón de F1 acompañado de la leyenda "recién casados". La atmósfera romántica resalta con una clásica selección de música para la ceremonia nupcial, proporcionando el escenario para que las parejas unan sus vidas en la máxima categoría del automovilismo.

GP de Las Vegas podría ser uno de los más fríos

Este fin de semana, la ciudad de Las Vegas se prepara para recibir el esperado regreso de la Fórmula 1 después de 41 años, sin embargo, el Gran Premio de las Vegas se enfrentará a una serie de desafíos que amenazan con afectar el espectáculo del Gran Circo en la Ciudad del Pecado.

Uno de los principales obstáculos es una huelga en varios hoteles de la ciudad, lo que podría afectar la comodidad y la logística de los equipos, pilotos y aficionados que asisten al evento. Además, se ha informado de una disminución en la venta de boletos, lo que plantea interrogantes sobre la asistencia y la atmósfera en el circuito.

Con temperaturas previstas a 8º C para la competencia, se espera que esta vaya disminuyendo hasta unos 5ºC, por lo que los pilotos han expresado su preocupación por la adherencia de los neumáticos al frío asfalto.

Así es como el Gran Premio de Las Vegas 2023 de la Fórmula 1 está próximo a celebrarse con muchas polémicas sobre la ubicación, el horario, la salida del pit lane y más. Esto ha llevado a que los aficionados consideren que esta cita del máximo circuito pueda ser un gran fracaso.

