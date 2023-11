F1 | Gran Premio de Las Vegas: ¿Por qué la carrera en Nevada es considerada como un desastre?

Este fin de semana se realiza el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, pero puede que el show no sea lo que se espera, pues en redes sociales se están compartiendo videos en donde se hablan de los problemas que podrían haber en la siguiente cita del Gran Circo.

La Ciudad del Pecado volverá a tener una carrera de la F1 luego de 41 años, pero las cosas no van de la mejor manera pues se han presentado algunos obstáculos como huelga en hoteles, baja en la venta de boletos y el pronóstico de 8º centígrados al momento de la competencia.

El GP de Las Vegas se hará en la noche y será la carrera más fría de la historia, lo que representa un problema para poner a buena temperatura las llantas y del cual algunos pilotos han hablado al respecto.

“Hará frío, las tardes serán bastante frías, entonces será muy interesante el trabajo con los neumáticos durante el fin de semana”, comentó el piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón de la F1.

Existe la posibilidad que al momento de la carrera la temperatura sea de 8º centígrados y baje hasta 5º, esto genera que los neumáticos de los monoplazas tengan menor adherencia con el asfalto (que será el de las calles de Las Vegas).

Además de esto otra cosa que se ha criticado es el trazo del circuito, el cual no es del agrado de Max Verstappen, el actual campeón de la F1. “En primer lugar, estamos allí más para el espectáculo que para la carrera en sí, mirando el diseño del circuito. En realidad no estoy muy interesado en eso, sino más bien. Iré allí, haré lo mío y me iré".

Así es como el Gran Premio de Las Vegas 2023 de la Fórmula 1 está próximo a ser celebrado, con muchas polémicas sobre la ubicación, el horario, la salida del pit lane y más. Esto ha llevado a que los aficionados consideren que esta cita del Gran Circo pueden ser un gran fracaso.

Horarios del GP de Las Vegas

Práctica 1 - Jueves 16 de noviembre - 22:30 horas - FOX Sports, FOX Sports 3, FOX Sports Premium

Práctica 2 - Viernes 17 de noviembre - 01:50 horas - FOX Sports, FOX Sports 3, FOX Sports Premium

Práctica 3 - Viernes 17 de noviembre - 22:25 horas - FOX Sports, FOX Sports 3, FOX Sports Premium

Clasificación - Sábado 18 de noviembre - 01:30 horas - FOX Sports, FOX Sports 3, FOX Sports Premium

Carrera - Domingo 19 de noviembre - 00:00 horas - FOX Sports, FOX Sports 3, FOX Sports Premium

aar