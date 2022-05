VIDEO: ¡Lamentable! Charles Leclerc destroza monoplaza histórico de Ferrari

El monegasco Charles Leclerc es por le momento el mejor piloto de la Fórmula 1, pero no tuvo un gran día en una carrera de exhibición durante el Gran Premio Histórico, pues estrelló un monoplaza de 1974.

Leclerc manejaba un modelo 312B3 de 1974 y que fue conducido por la leyenda Niki Lauda, pero en una curvo no pudo controlarlo y se le patinó no que provocó que se fuera a estrellas a un muro.

El piloto salió ileso, pero el accidente sí se vio un poco aparatoso pues se destruyó la parte de atrás y quedaron algunas piezas volando en el asfalto.

F1: Charles Leclerc se disculpó

Charles Leclerc al término de la exhibición dio su punto de vista y destacó que perdió los frenos y eso no le ayudó a la hora de querer mantener el auto en una línea correcta.

"Perdí los frenos. ¡Perdí los frenos! Frené, el pedal estaba duro y se fue al suelo. Tuve suerte de que me pasase en ese momento, porque si eso me hubiese pasado en otra curva, no habría sido nada bueno", dijo el francés tras abandonar el monoplaza.

