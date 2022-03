Ferrari está de vuelta con Leclerc; no hacía 1-2 desde 2019

El monegasco Charles Leclerc, piloto de la escudería Ferrari, se alzó con la victoria en Baréin en el comienzo de la temporada de la Fórmula 1 (F1), después de una intensa batalla con el actual campeón mundial Max Verstappen, quien por problemas con su monoplaza abandonó la carrera, al igual que su coequipero en Red Bull, el tapatío Checo Pérez, quien estuvo a muy poco de subirse al podio en la tercera posición.

De esta manera, Leclerc ganó por tercera ocasión una carrera en el Gran Circo y la escudería italiana logró su primer 1-2 desde el Gran Premio de Singapur de 2019, pues el segundo lugar en el Circuito Internacional de Baréin se lo llevó el español Carlos Sainz Jr. El pódium lo completó el británico Lewis Hamilton, quien en esta campaña busca su octavo titulo mundial para convertirse en solitario en el máximo campeón de la F1, pues de momento comparte el sitio de honor con el alemán Michael Schumacher.

Leclerc dominaba cómodamente a Verstappen cuando la parte trasera del AlphaTauri de Pierre Gasly se incendió y no tuvo otro remedio que aparcarlo al costado de la pista. Las llamas fueron apagadas de inmediato y el francés salió ileso. Las otras dos carreras en las que el monegasco había concluido en el primer sitio fueron en la temporada de 2019 en los Grandes Premios de Bélgica e Italia.

¡Ganamos y perdemos juntos! Hoy perdimos el podio por una falla en el motor ¡Pero volveremos más fuertes! ¡Luchamos todo el fin de semana por el podio

Sergio Pérez, Piloto mexicano de F1

“Al iniciar esta temporada sabíamos que estaríamos mejor que el año pasado, pero no sabíamos dónde, así que ahora es increíble. Los dos estamos muy felices por tener un coche así, capaz de ganar. Lucharemos, sin duda”, dijo Leclerc en la conferencia de prensa de la FIA posterior al Gran Premio de Baréin, donde además logró el podio 14 de su trayectoria desde su debut en el serial.

Las otras ocasiones que el originario de Montecarlo tuvo sus victorias fueron en Italia y Bélgica (ambas en 2019), sus segundos lugares en Austria (2019 y 2020) y Gran Bretaña (2021), Singapur (2019) y sus terceros peldaños en Baréin (2019), Canadá (2019), Francia (2019), Gran Bretaña (2019), Rusia (2019), Abu Dabi (2019 y Gran Bretaña (2020).

Problemas en sus motores impidieron que Verstappen y Pérez comenzaran el año subiéndose al podio y demostrando que Red Bull va con todo para que el neerlandés consiga su segundo título en fila. En la última vuelta de la carrera, el RB18 del jalisciense hizo un trompo, situación que fue aprovechada por los otros volantes para rebasarlo y que el connacional no pudiera terminar el compromiso.

“Perdí el motor, se frenaron las ruedas y no hubo nada que hacer. Parece que fue algo parecido con lo que pasó con Max (Verstappen). Estábamos en la lucha, presionando a los de Ferrari y por eso es difícil de digerir este resultado. Teníamos el podio en el bolsillo”, dijo Pérez Mendoza al final de la competencia.

Por su parte, George Russell, nuevo coequipero de Hamilton en Mercedes, terminó cuarto para que el equipo alemán acabará embolsándose una cantidad de puntos que durante casi toda la noche pareció inalcanzable.

“De repente me he tenido que retirar, todo se apagó. Parece que fue un problema de la bomba de combustible, no llegaba al motor. Ha sido algo muy doloroso para el equipo, tenemos que analizarlo todo”, lamentó por su cuenta Verstappen.

El finlandés Valtteri Bottas, quien dejó las filas de Mercedes, comenzó su andar en Alfa Romeo en la sexta posición de la primera cita del evento, en tanto que su coequipero Guanyu Zhou, primer chino en la historia del serial, debutó cerrando el top 10 de la carrera en Baréin.

La segunda cita de la campaña se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo, cuando se efectúe el Gran Premio de Arabia Saudita en el Circuito de la Corniche de Yeda, donde el año pasado ganó la carrera el británico Lewis Hamilton.