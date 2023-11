F1: ¡Oficial! Pato O'Ward es nuevo piloto de McLaren en la Fórmula 1; mexican power

Por fin le llegó la oportunidad a Patrio O'Ward de llegar a la Fórmula 1 (F1), pues la escudería McLaren dio a conocer de manera oficial que el piloto mexicano será uno de sus volantes de reserva.

A través de sus redes sociales se dio la noticia, por lo que México ya podrá contar con otro azteca en el máximo circuito del deporte motor, esperando que Estaban Gutiérrez se mantenga trabajando con Mercedes.

"@PatricioOWard se unirá a nuestro grupo de pilotos de reserva el próximo año junto con sus funciones actuales de conductor con @ArrowMcLaren", se puede leer en el mensaje.

O'Ward, ilusionado con McLaren

El regiomontano también dio algunas palabras después de ser nombrado piloto de reserva y asegura que llegó en el momento adecuado y que ahora aprovechará la oportunidad de McLaren.

“Estoy entusiasmado por asumir este nuevo rol dentro de la familia McLaren. He pasado mucho tiempo con el equipo de F1, habiendo conducido anteriormente en Prácticas libres y algunos tests. Siempre he dicho que nunca es un mal día cuando te subes a un coche de F1, así que espero unirme al grupo de pilotos de reserva para el próximo año”, comentó el volante.

WhatsApp incursiona en la Fórmula 1

WhatsApp escogió a Mercedes en la Formula 1 como su primer patrocinio deportivo, con un acuerdo multianual que brindará a los seguidores del equipo ocho veces campeón del mundo contenido exclusivo e información actualizada durante las carreras mediante el servicio de mensajería privada de Meta.

El acuerdo anunciado el viernes es el primero de su clase para WhatsApp, que conecta a miles de millones de personas globalmente y es ampliamente utilizado fuera de los Estados Unidos. Si bien los estadounidenses tienden a utilizar iMessage a través de sus celulares de Apple, WhatsApp es más utilizado en cualquier otra parte y se ha convertido en la principal herramienta de comunicación del equipo Mercedes.

Lewis Hamilton se acerca a Red Bull Foto: Reuters

El director del equipo Toto Wolff dijo a The Associated Press de que no es raro para él recibir mensajes a través de grupos de WhatsApp por parte de miembros ejecutivos de Mercedes para cuestionar las estrategias durante las carreras.

“Trato de voltear el celular mirando hacia abajo para no ver los mensajes que me envían miembros ejecutivos, tipo “¿En qué diablos está pensando el departamento de estrategia?”” dijo Wolff a The Associated Press. “Es algo divertido a veces”.

daho