El piloto mexicano Patricio O'Ward reconoció en entrevista con ESPN que uno de sus deseos es llegar a la Fórmula 1, pero que ya lo ve como una ilusión muy lejana, pues los asientos con McLaren están ocupados y hay cosas que se salen de sus manos.

"Hasta ese punto siento que he madurado en el aspecto de que la ilusión, es una ilusión muy lejana, porque aunque yo esté manejando en un nivel, muy, muy alto, que lo he estado haciendo, ni con eso los vas a poder convencer. Son muchísimas más cosas y políticas, son muchas cosas que están muy fuera de mi control, que yo jamás podré controlar y pues ahí lo tengo que dejar, porque no sirve de nada casarte con la ilusión", dijo.

Pilotos de McLaren están molestos

Hace unos días se dio una noticia que causó burlas y disgusto en el automovilismo, pues Alpine anunció al francés Oscar Piastri, quien después desmintió a la escudería y se supo que llegaría a McLaren.

De inmediato los pilotos de McLaren alzaron la voz para asegurar que ellos estaban formados desde hace mucho en la lista para llegar a la F1 y alguien se les metió.

"(Lo de Piastri con Alpine y McLaren) Siento que ha sido de risa. Lo veo y me río. Porque, no sé, ese mismo premio (llegar a F1) se lo ha puesto enfrente (Zak Brown) a muchos pilotos y pues tarde o temprano sólo hay un 'postre', no hay cinco", escribió O'Ward en redes sociales.

Pato O'Ward y una ilusión que se diluye

O'Ward reconoció en la entrevista con ESPN que desde que inició el año dejó de obsesionarse en arribar a la Fórmula 1, ya que es una ilusión que no ve bien de cerca.

"La verdad es que desde principios de año le puse un alto y paré de pensar en eso, porque nomás, esa idea te ilusiona, por eso todos quieren dejar lo que tienen por esa ilusión. Pero soy un hombre listo, no estoy güey y sé cómo se han estado fichando las cosas, pero como yo no tengo mucho qué decir en esa situación y no me sirve de nada tener esa ilusión y a mí me encanta Indycar, yo quiero que crezca, que vaya a México, que se haga mundial, quiero ayudar a que siga creciendo todo porque tiene un potencial inmenso", añadió.

