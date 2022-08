F1: Lewis Hamilton revela cuándo se retirará del Gran Circo

Luego de que hace algunos días el piloto alemán Sebastian Vettel anunció su retiro de la Fórmula 1 (F1) al final de la temporada actual, el británico Lewis Hamilton fue cuestionado acerca de cuándo le dirá adiós a las pistas.

Ante el adiós de Vettel, el heptacampeón mundial y el español Fernando Alonso serán los volantes más veteranos en el serial. El corredor de Mercedes indicó en qué momento se retirará, lo cual no ve como algo cercano todavía, ya que considera que todavía tiene mucho que dar.

"Cuando hablo del combustible que queda en el tanque, sigo luchando por esas cosas y sigo sintiendo que tengo mucho que hacer en eso. Si me detengo, todavía tendré combustible en el tanque. No creo que me vaya cuando esté quemado por completo y no me quede nada. Pero, con suerte, eso será en un tiempo", mencionó el actual subcampeón de la F1 en plática con Motorsport.

#F1

Tras el adiós de Vettel, y siendo Alonso el piloto más veterano de la grilla, Lewis Hamilton se aventuró a pensar sobre su retiro.https://t.co/Q3gLa9rr4p — Carburando (@CarburandoTV) August 10, 2022

Ahondando en el tema, el originario de Stevenage, Hertfordshire, recalcó que a pesar de que ya cada vez quedan menos pilotos de los que estaban en la parrilla de la F1 cuando él comenzó su carrera en el 2007, no hay algo que lo haga contemplar el retiro.

"Estoy en esa parte de mi carrera en la que la gente con la que vine y competí durante tanto tiempo empieza a retirarse. Antes de que nos demos cuenta, Fernando ya no estará aquí. Entonces, ¿quién estará aquí? ¡Seré yo el mayor! Pero no me hace pensar en la retirada", puntualizó.

Hamilton, enfocado en volver a ganar una carrera de F1

Por increíble que parezca, Lewis Hamilton no ha ganado en lo que va de la actual campaña de F1, a pesar de que ya se celebraron 13 carreras. Al respecto, el piloto de Mercedes dejó en claro que esa es su prioridad de cara a la segunda parte de la temporada.

"Estoy pensando en cómo puedo mejorar este coche. Estoy pensando en los pasos que debo seguir para que este equipo vuelva a ganar, ¿cuál es la hoja de ruta para ganar otro campeonato mundial?", aseveró Hamilton, quien acumula seis podios en el año y marcha sexto en el campeonato de pilotos.

La F1 se reanudará el próximo 28 de agosto, cuando el Circuito de Spa-Francorchamps sea sede del Gran Premio de Bélgica.

EVG