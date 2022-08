F1: Checo Pérez rompe el silencio y ya sabe qué hará cuando acabe su contrato con Red Bull

La Fórmula 1 se encuentra en la pausa de verano, pero el piloto mexicano Sergio Checo Pérez dejó entrever lo que será de su carrera una vez que su contrato con Red Bull Racing finalice.

En entrevista para el periódico alemán Bild, el volante tapatío sentenció que una vez que su relación con la escudería austriaca termine no se ve despidiéndose de la F1, pues se siente con energía para seguir corriendo en la máxima categoría del deporte motor.

¡Buena recuperación en carrera!

Excelente resultado de todo el equipo. Bien hecho @redbullracing @Max33Verstappen ahora a descansar y regresar más fuertes para la última parte del año.

Los voy a extrañar en mis vacaciones… un poco. pic.twitter.com/8IgkhCBcwf — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2022

"Tengo contrato hasta 2024, pero no me imagino que terminaré mi carrera entonces. Soy demasiado joven y todavía me divierto demasiado, incluso si el deporte exige mucho tiempo. Pero así es la Fórmula 1, será tu vida y no puedes dejar eso atrás", afirmó Pérez Mendoza.

En adición, Checo reveló lo que debe hacer para acoplarse al RB18, el monoplaza que conduce esta campaña en el serial y que tantos problemas le ha traído al piloto mexicano y a Max Verstappen, su compañero de equipo.

"Hemos desarrollado aún más el coche y ya no se adapta al 100 por ciento a mi estilo de conducción. Tengo que adaptarme porque actualmente se adapta mejor a Max", dijo el ganador del GP de Mónaco de este año.

F1 | Hijo de Checo sigue sus pasos y prueba en karting

Sergio Pérez Jr., el hijo mayor de Checo Pérez, el piloto de Fórmula 1 (F1), ya comienza a seguir los pasos de su padre en el mundo del automovilismo, comenzando en el karting.

Antonio Pérez, hermano del volante de la escudería Red Bull, compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece Chequito acompañado de su primo Sebastián disfrutando de los karts.

"Qué buena mañana me regalaron los dos, disfrutarlos en los karts está siendo ya muy común, los amo a los dos y me encanta lo competitivos que son. Hay PÉREZ para rato", fue el mensaje con el que el hermano de Checo acompañó su publicación

Un detalle que llamó la atención es el overol que portan Chequito y su primo lucieron el traje de mariachi que Red Bull diseño para el Gran Premio de la Ciudad de México de F1 del año pasado, el cual utilizó el jalisciense en el Show Run de la escudería austriaca en Paseo de la Reforma días antes de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La familia Pérez trae el automovilismo en la sangre, pues Antonio Pérez también se dedicó al automovilismo y llegó a correr profesionalmente en la NASCAR México y SuperCopa Telcel.

La campaña de la Fórmula 1 se reanudará el próximo 28 de agosto, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Bélgica.