F1: Piloto estrella de la Fórmula 1 condiciona a sus fans si quieren autógrafos

Por: Martell Nucamendi

Últimamente las celebridades han mostrado cierto descontento con la invasión de sus seguidores a sus espacios personales, esta vez el conductor de Fórmula 1, Charles Leclerc, tuvo que sacar un comunicado en el que pedía a sus admiradores no buscarlo ni hostigarlo en su casa.

El piloto de Ferrari comienza diciendo que de alguna manera se filtró la información de su domicilio en Mónaco y han llegado fanáticos a solicitar fotos y autógrafos tocando el timbre de su departamento.

Charles Leclerc es uno de los pilotos más rentables en la F1. Foto: Twitter

El subcampeón del mundo trató ser amable al transmitir su mensaje, dejando en claro que el apoyo de sus seguidores es muy importante, sin embargo, el asistir a su casa rebasaba el límite a su privacidad y de continuar así, no atendería a ninguna persona que se acercara en ese afán, así que se abstuvieran de ir.

"Me aseguraré de detenerme para todos cuando me vean en las calles o en la pista, pero no bajaré si me visitan en mi casa. Su apoyo, tanto en persona como en redes sociales, es todo para mí, pero hay un límite que no debe cruzarse. Felices Pascuas a todos", comunicó el automovilista.

Checo Pérez tampoco dará autógrafos

Sergio Pérez entró en una polémica al negarle una foto a un niño, hijo del conductor deportivo Miguel Gónzalez, que lo expuso en redes y acusándolo de las lágrimas de su pequeño, que esa vez “no eran de emoción".

El piloto tapatío explicó en rueda de prensa que no le gustaba distraerse o descuidar su tiempo en familia, pues para él son espacios importantes.

“No me agrada mucho que no respeten cuando estoy pasando tiempo con mi familia o comiendo, es un tiempo muy preciado y a veces se pierde un poco ese respeto hacia tu privacidad”, explicó el conductor de Red Bull.

Checo Pérez estrena nuevo apodo

La compañía de llantas, Pirelli habían nombrado a Sergio Pérez como “Ministro de Defensa”, por ser el compañero de Verstappen y cubrirlo para que ganara el Campeonato de Pilotos.

Checo no mostró inconformidad al sobrenombre, pero mencionó que le gustaría tener uno que reflejara más sus propias habilidades y no con respecto a su compañero.

Después de la actuación en Australia, donde el mexicano alcanzó subir hasta el quinto puesto, la compañía decidió cambiar su apodo por Sergio Pérez, “Ministro del Ataque”, haciéndolo oficial en su redes sociales.

El mexicano Checo Pérez es piloto de Red Bull en la F1. Foto: Instagram @schecoperez

