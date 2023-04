Selección Mexicana: Chicharito y su regreso al Tri en la cuerda floja; su adiós luce permanente

Al parecer Javier Chicharito Hernández no será llamado por Diego Cocca a la Selección Mexicana para el duelo amistoso ante Estados Unidos, de acuerdo con información del periodista David Medrano.

El comunicador reveló en su columna de Récord que Los Angeles Galaxy, equipo en el que juega el delantero mexicano, no han sido contactados por la Dirección de Selecciones Nacionales para ver la posibilidad que el Chicharito forme parte del Tricolor.

El partido entre México y Estados Unidos será fuera de los días de la Fecha FIFA, por lo que para que Hernández pueda ser convocado por Diego Cocca se debe negociar con los clubes, en este caso con al Galaxy, pero según David Medrano nadie ha contacto a los californianos.

Hace unos días Cocca confesó que ha tenido comunicación con Chicharito, pues quiere tener cercanía con él y saber cómo se encuentra fisicamente, de la misma manera que la tiene con todos los otros seleccionados nacionales.

"Tengo que evaluar no solo al jugador por sus características, también por el momento que viven y tienen una lesión; hay situaciones que no se pueden planear. Tengo comunicación con muchos y quiero saber como está, y lo hago con él (Hernández) como con todos; veremos cuál es la mejor decisión", comentó el entrenador de México.

Ante Estados Unidos fue la última vez que Chicharito jugó con México. El goleador del Galaxy de la MLS disputó su último duelo con el Tricolor el 6 de septiembre de 2019 y se hizo presente en el marcador.

Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado si él era mejor que Chicharito o Hugo

El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado si él era mejor que Chicharito Hernández o Hugo Sánchez y su respuesta le dio a la vuelta a México, pues fue criticado por muchos y reconocido por otros.

El exdelantero y actual Gobernador de Morelos reconoció que él es mucho mejor que ellos y que así lo dice la gente, no precisamente es por que tenga un ego grande.

“Cómo crees, yo me siento mejor que ellos y así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos hayan jugado en varios equipos, y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con ‘Chicharito’ ni con Hugo (Sánchez) porque cada quien hizo su historia", dijo el "Rey de Tepito".

