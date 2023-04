'Canelo' Álvarez insulta a famoso periodista en plena transmisión en vivo con 'Chicharito' Hernández (VIDEO)

El periodista David Faitelson ha sido uno de los grandes críticos de la carrera de Saúl 'Canelo' Álvarez, lo cual tendría harto al boxeador tapatío, quien definió como "pend..." al integrante de ESPN.

En una charla con el futbolista Javier 'Chicharito' Hernández, el pugilista aseguró que algunas veces le contesta de manera grosera al comunicador.

"Yo me he sentado, tuve todavía el tiempo de irme a sentar con él y con argumentos decirle lo que era, llega un momento en el que dices: ‘Ya cab..., la neta es que ya estuvo’. He tenido la oportunidad de que me dice cosas acá medio fuertes, le contesto con malas palabras para que se le quite lo pend...", dijo Álvarez Barragán.

El 'Canelo' Álvarez considera que David Faitelson no es imparcial con sus opiniones, pues cree que los juicios que emite son en base al agrado que le genera el deportista y no a lo que ocurre.

"Yo creo que en muchas ocasiones en vez de ser un reportero que analiza la situación que va a hablar o que analiza todo antes de hablar y de poder reportarle a la gente lo que realmente está pasando usa mucho el fanatismo, a lo mejor yo no le caigo bien o no le gusta mi boxeo, pero eso no quiere decir que se demerite lo que estoy haciendo y lo que están viendo tus ojos", agregó.

'Canelo' critica a jugadores de la Selección Mexicana

En los últimos días los aficionados han criticado a los futbolistas de la Selección Mexicana por su empate contra Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf, y el último en sumarse a esas voces fue Saúl 'Canelo' Álvarez.

El boxeador tapatío fue invitado por Javier 'Chicharito' Hernández a una transmisión en Twitch, donde aprovechó para lanzar una dura crítica contra los jugadores de la selección nacional y contra los deportistas mexicanos en general.

"Hay gente que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que con puro talento puedes llegar, pero quizá puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre, porque llegas a cierto nivel y ya no subes, ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar más allá. Hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí", aseguró el 'Canelo' Álvarez.

EVG