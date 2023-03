'Canelo' Álvarez arremete de nuevo contra David Benavidez y lo minimiza con un irónico comentario (VIDEO)

Los dimes y diretes entre Saúl 'Canelo' Álvarez y David Benavidez siguen a la orden del día. En esta ocasión, el pugilista jalisciense minimizó al Mexican Monster y le lanzó un fuerte recado.

En un entrenamiento público que tuvo este miércoles en San Diego, California, los reporteros le preguntaron a Álvarez Barragán si Benavidez en realidad hace honor a su mote, a lo que respondió de manera tajante que pelear contra otros pugilistas no es lo mismo que contra él.

"Se ve como un monstruo con peleadores obviamente diferentes, pero arriba del ring no es lo mismo tenerme a mí que a otros peleadores. Ya lo vimos con Golovkin, era lo mismo que decían, que era el noqueador, el monstruo, ¿y a final de cuentas qué hizo?", declaró el 'Canelo'.

El jalisciense hizo énfasis en que no es la primera ocasión en la que se exageran los calificativos de algún boxeador y que a final de cuentas se termina imponiendo a ellos arriba del ring.

"Siempre me ponían a uno, que me decían que no le iba a pelear porque era un monstro. Sí, es un monstro, ¿pero con quién? No es lo mismo tenerme a mí que a otros peleadores", agregó.

'Canelo' Álvarez no le cierra las puertas a Benavidez

Pese a sus fuertes comentarios contra el Mexican Monster, 'Canelo' Álvarez no descartó enfrentarlo eventualmente, aunque remarcó que no sería este año, pues su prioridad es tener una revancha contra el ruso Dmitry Bivol.

"Me gustan los retos, pero tengo una meta este año que es pelear con Bivol. Y Benavidez es una pelea dura, es un buen peleador, pero he estado en el ring en peleas duras", concluyó.

El 'Canelo' Álvarez se subirá al ring por primera vez en el año el próximo 6 de mayo, cuando enfrente al británico John Ryder en el Estadio Akron, en el que será su primer combate en México después de 12 años.

EVG