Box: 'Canelo' Álvarez es brutalmente criticado por leyenda del pugilismo y hasta lo comparó con Julio César Chávez

A pesar de sus múltiples logros en el box, Saúl 'Canelo' Álvarez no termina de dar gusto a un sector de la afición y de referentes de este deporte en México, uno de los cuales arremetió contra el tapatío.

Se trata de Ignacio Beristain, quien durante el homenaje que recibió por su larga y exitosa trayectoria como entrenador de box aseguró que Álvarez Barragán no le gusta, motivo por el cual no ve sus combates.

"No es una grosería de mi parte, pero no es de mi agrado, es más, ni siquiera veo sus peleas. Para mi gusto, ojalá que no se ofenda la gente, le hace falta un poco más de técnica. El tiempo se le viene encima y va a tener grandes dificultades", aseguró ante los medios de comunicación.

“Para mi gusto yo creo que le hace falta un poquito más de técnica”



“Canelo” Álvarez nunca ha superado a Julio César Chávez. Don Ignacio Beristáin, miembro del Salón de la Fama, explica que le falta para ser considerado entre los grandes.#Canelo #NacjoBeristain #Box pic.twitter.com/vtMM1mrvRE — TVC Deportes (@TVCDeportes) March 21, 2023

Las críticas de Beristain no se detuvieron ahí, pues cuando fue cuestionado acerca del británico John Ryder, rival del 'Canelo' Álvarez el próximo 6 de mayo, afirmó que el jalisciense nunca ha superado al histórico Julio César Chávez.

"No es un gran peleador... Canelo nunca rebasó la gran calidad de Julio César Chávez", agregó el legendario entrenador.

'Canelo' sacrifica millonada por pelear en México

A poco menos de dos meses para su primer combate de box en el 2023, Saúl "Canelo" Álvarez aseguró que se siente orgulloso de volver a subirse al ring en México después de 12 años, por lo que no le importa el sacrificio económico que esto pueda representar.

El promotor Eddie Hearn aseguró que por el combate del próximo 6 de mayo en el Estadio Akron contra el británico John Ryder, Álvarez Barragán ganará cerca de la mitad de lo que hubiera recibido si el evento se celebrara en Las Vegas.

"A veces no se trata del dinero. A veces es por el orgullo y este es el momento. No tengo que decir cuánto voy a perder, por que no me importa. Me siento bien de pelear en casa y me siento orgulloso", aseveró el "Canelo" Álvarez en una conferencia de prensa en San Diego.

EVG