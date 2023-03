'Canelo' Álvarez y el super negocio que pondrá con su hermano; ¡Nunca faltarán los clientes!

El boxeador jalisciense Saúl 'Canelo' Álvarez es uno de los deportistas mejor pagados a nivel mundial. El mexicano tiene una faceta empresarial con la que le gusta seguir generando dinero, motivo por el cual prepara un gran negocio con su hermano Ricardo Álvarez, también pugilista.

Fue precisamente el Dinamita quien dio a conocer que su hermano y él buscan conquistar el mercado de Estados Unidos con un negocio de tacos, pues están cerca de abrir una sucursal de la taquería El Pastor del Rica, la cual estará en el condado de Chula Vista en San Diego, California.

"Estamos por abrir, ha sido un proceso complicado por los reglamentos de Estados Unidos, pero ya en mayo, a más tardar junio, haremos la apertura", reveló Dinamita Álvarez en charla con Mediotiempo.

El hermano del 'Canelo' Álvarez aseguró que eventualmente la idea es expandirse a otras ciudades del país vecino.

"El proyecto va en grande. La idea es empezar en California, luego ir a Las Vegas y a Chicago. Y a donde nos mande el negocio. Estamos haciendo la estructura de franquicia, pero la idea en estos momentos no es franquiciarla, la idea es crecer, pero que el negocio sea propio", ahondó el Dinamita, quien comenzó el negocio con un local que se encuentra en la Colonia Jardines del Valle, en Zapopan, Jalisco.

Ignacio Beristain lanza fuerte crítica contra el 'Canelo'

A pesar de sus múltiples logros en el box, Saúl 'Canelo' Álvarez no termina de dar gusto a un sector de la afición y de referentes de este deporte en México, uno de los cuales arremetió contra el tapatío.

Se trata de Ignacio Beristain, quien durante el homenaje que recibió por su larga y exitosa trayectoria como entrenador de box aseguró que Álvarez Barragán no le gusta, motivo por el cual no ve sus combates.

"No es una grosería de mi parte, pero no es de mi agrado, es más, ni siquiera veo sus peleas. Para mi gusto, ojalá que no se ofenda la gente, le hace falta un poco más de técnica. El tiempo se le viene encima y va a tener grandes dificultades", aseguró ante los medios de comunicación.

