VIDEO: ¿Canelo? Hermosa modelo de OnlyFans asegura que no responde mensajes del mejor boxeador de México

Una creadora de contenido aseguró en sus redes sociales que no le responde mensajes al mejor boxeador de México y de inmediato los usuarios de internet dicen que se podría tratar del Canelo Álvarez, campeón indiscutido de peso supermedio.

Mar González, influencer y modelo de OnlyFans, subió un video a su cuenta de Tik Tok en donde puso: "Cuando piensa que le seré infiel, pero yo no le contestó ni al mejor boxeador de México" y añadió: "Basado en hechos reales".

De inmediato las redes sociales señalaron al Canelo Álvarez como ese boxeador que llena de mensaje los DM de Mar González, originaria de Los Altos de Jalisco, que curiosamente es el mismo estado en donde nació el boxeador de 32 años.

La modelo de 22 años cuenta con más de 2 millones de seguidores en Tik Tok y en Instagram con más de 220 mil. Además cuenta con perfil en OnlyFans, en donde la suscripción cuesta 20 dólares al mes

Por el momento la creadora de contenido no ha dado más información en sus redes sociales, en donde se dedica a compartir su día a día y es muy activa con sus seguidores.

​Mar González, influencer y modelo de OnlyFans Foto: Instagram @eme.gee

'Canelo' es brutalmente criticado por leyenda del pugilismo

A pesar de sus múltiples logros en el box, Saúl 'Canelo' Álvarez no termina de dar gusto a un sector de la afición y de referentes de este deporte en México, uno de los cuales arremetió contra el tapatío.

Se trata de Ignacio Beristain, quien durante el homenaje que recibió por su larga y exitosa trayectoria como entrenador de box aseguró que Álvarez Barragán no le gusta, motivo por el cual no ve sus combates.

"No es una grosería de mi parte, pero no es de mi agrado, es más, ni siquiera veo sus peleas. Para mi gusto, ojalá que no se ofenda la gente, le hace falta un poco más de técnica. El tiempo se le viene encima y va a tener grandes dificultades", aseguró ante los medios de comunicación.

aar