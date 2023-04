'Canelo' Álvarez con 'Chicharito' REVIENTA a los futbolistas de la Selección Mexicana en plena transmisión en vivo (VIDEO)

En los últimos días los aficionados han criticado a los futbolistas de la Selección Mexicana por su empate contra Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf, y el último en sumarse a esas voces fue Saúl 'Canelo' Álvarez.

El boxeador tapatío fue invitado por Javier 'Chicharito' Hernández a una transmisión en Twitch, donde aprovechó para lanzar una dura crítica contra los jugadores de la selección nacional y contra los deportistas mexicanos en general.

"Hay gente que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que con puro talento puedes llegar, pero quizá puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre, porque llegas a cierto nivel y ya no subes, ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar más allá. Hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí", aseguró el 'Canelo' Álvarez.

CHICHARITO EL QUE MÁS LEJOS HA LLEGADO 🔥



Javier Hernández habló con el Canelo Álvarez y hablando de futbol, el mexicano es de los pocos que ha llegado a la élite. @guzmanjuegue@FABIANESTAY10@dtAlex_Aguinaga@Salimgol@FerCevallosF#LUP pic.twitter.com/u2JrwWXRKR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 1, 2023

El 'Chicharito' Hernández, goleador histórico de la Selección Mexicana, coincidió con la aseveración del pugilista jalisciense y resaltó que la mentalidad está por encima de las aptitudes.

"Si no viene de la mano con una mentalidad fuerte estás fuera. Puedes tener todo, pero si no tienes mentalidad fuerte todo conlleva a algo que te arropa buenas, malas, caídas y si no sabes manejarlo, pues te ching..", indicó el delantero del LA Galaxy.

'Canelo' Álvarez enfatiza importancia del aspecto mental

En el mismo tenor, el boxeador remarcó la trascendencia de la mentalidad en los atletas mexicanos, pues considera que hay muchos connacionales exitosos alrededor del mundo.

"Si ves la historia en el deporte, los mexicanos tienen talento. Y en otros países que salen igual adelante. Hay muchos mexicanos y paisanos chingones. A cualquier país que vas hay paisanos", subrayó Álvarez Barragán.

Se espera que el 'Chicharito' Hernández regrese a la Selección Mexicana para el partido amistoso contra Estados Unidos del próximo 19 de abril, mientras que el 'Canelo' Álvarez tendrá su primera pelea del año el próximo 6 de mayo, cuando enfrente al británico John Ryder en el Estadio Akron.

