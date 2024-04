F1 | Revelan detalles del pacto de silencio entre Christian Horner y la empleada de Red Bull que lo denunció

La BBC dio a conocer algunos detalles del pacto de silencio entre Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull, y la empleada del equipo de Fórmula 1 (F1) que denunció de conducta inapropiada al también expiloto británico.

El reconocido medio a nivel internacional reveló que una fuente anónima aseguró que la mujer que acusó a Christian Horner está asustada y enojada debido a que no puede hablar con alguien acerca del tema.

"Ella no puede ni quiere hablar. Cada vez que le pregunto algo, rompe en llanto y dice que no tiene con quién hablar, porque no tiene permiso para hacerlo. Está muy molesta, muy enojada, muy asustada, muy intimidada, muy sola", fue lo que le dijo la fuente anónima a la BBC al respecto.

Una persona cercana a la empleada de Red Bull que denunció a Christian Horner habló con la BBC. Foto: Tomada de X @andrewbensonf1

Por otra parte, otra fuente relacionada con la empleada de Red Bull afirmó que la mujer está decepcionada por la postura de la escudería de F1 en la investigación del caso.

"Al igual que ha dicho Christian (Horner), quiere poner fin a esto. Si este ha sido un proceso justo e independiente y no se encontró ningún delito, entonces ¿por qué no se presenta de manera transparente y Christian niega que esos WhatsApps sean reales?", declaró esta fuente a Mail Online.

Creo que es imposible que la gente entienda, sin estar en su lugar, lo que es para ella (empleada de Red Bull) Fuente anónima a la BBC

Horner y empleada habrían firmado acuerdo confidencial

Un vocero de Red Bull comunicó que tanto Christian Horner como la empleada que lo acusó de conducta inapropiada firmaron un acuerdo de confidencialidad para que no puedan discutir acerca de este caso.

La filtración de los mensajes de texto incluye 79 capturas de pantalla, mismas que fueron enviadas anónimamente a un correo electrónico que también se le mandó a Stefano Domenicali, presidente de la F1, y a Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.

A principios de marzo pasado, Red Bull suspendió a la mujer que acusó de conducta inapropiada a Christian Horner, quien es jefe del equipo desde el 2005.

Dueño de Red Bull manda vigilar a Christian Horner

Chalerm Yoovidhya, accionista mayoritario y dueño de Red Bull, mandó a un espía tailandés para que siga los pasos de Christian Horner, jefe de la escudería austriaca de F1, luego de las acusaciones de conducta inapropiada en contra del jefe del equipo.

Según información de Bild, Chalerm Yoovidhya cambió de opinión, pues originalmente había adoptado una postura de no intervención en el caso, pero tomó otra decisión debido a que presentiría que Christian Horner estaría planeando grandes cambios en la estructura del equipo.

"Christian Horner ha estado bajo una mayor presión en las últimas semanas y también ha sido objeto de la atención de un espía, después de que un familiar de Yoovidhya voló a la sede del equipo en Milton Keynes para evaluar cada departamento de Red Bull Racing", dio a conocer el citado periódico alemán.

EVG